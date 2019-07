Annuncio choc di Sinisa Mihajlovic: “Ho la leucemia, devo curarmi”

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Eravamo abituati a vedere Sinisa Mihajlovic come un uomo duro e inflessibile e fa molta tenerezza vederlo oggi di fronte ad una battaglia che probabilmente non avrebbe mai voluto combattere. Un uomo che, per via dei suoi trascorsi da calciatore e allenatore in diverse città d’Italia, è ben voluto da tanti. Quei tanti che oggi possono solo augurargli di vincere la partita più importante della sua vita.