Allenatori Serie A: via al giro di panchine

Cosa ne pensa l’autore

Ivan Laurentino - Antonio Conte è il profilo adatto per l'Inter se vuole ambire a vincere lo scudetto. Al Milan invece ci vedo bene sia Giampaolo che Inzaghi. Entrambi fanno giocare bene la squadra senza avere i campioni. Alla Juve invece sarebbe Guardiola il sogno, ma penso che sia ancora inarrivabile. Con Sarri però farebbe un grande passo in avanti in termini di gioco e divertimento cosa che mancava quando c'era Allegri.