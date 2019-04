Allarme Lazio, Inzaghi perde un altro giocatore: stagione finita per Berisha, ecco l’entità dell’infortunio

La Lazio guidata dal tecnico Simone Inzaghi, purtroppo, dovrà fare a meno di Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro sarà di nuovo costretto a fermarsi a causa dell’infortunio riportato al ginocchio che proprio non gli lascia tregua.

Il 26enne aveva già dato forfait contro il Sassuolo e quasi sicuramente per lui si tratta di stagione finita. Dunque, per Berisha non c’è proprio pace, l’ennesimo problema al ginocchio lo costringe a rimanere ai box fino al termine della stagione.

Lazio, Berisha possibile l’operazione al ginocchio

Come dichiarato dai colleghi del ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista in forza alla Lazio è volato a Barcellona per sottoporsi ad una visita più dettagliata circa l’infortunio subito e, con molta probabilità, l’ex Salisburgo sarà costretto ad operarsi.

Non è da considerarsi una buona annata quella del centrocampista biancoceleste, costretto più volte a fermarsi sia per problemi muscolari sia per quelli al ginocchio. A causa dei ripetuti stop Valon Berisha non è riuscito ad integrarsi bene nell’ambiente Lazio, ad oggi le sue presenze totali risalgono a quattordici (di cui 8 in Serie A, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia contro il Parma) e collezionato solo un assist.

Per il classe ’93 il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha versato ben 8 milioni di euro al Salisburgo, una bella cifra che il centrocampista purtroppo non potrà ripagare in campo. Ricordiamo che questo weekend la Lazio di Simone Inzaghi sarà impegnata nel delicatissimo big match contro il Milan al San Siro. La partita, valida per l’anticipo della 32 esima giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato sera alle ore 20.30 e trasmessa in diretta TV su DAZN.

Il nostro augurio di pronta guarigione è naturalmente rivolto a Valon Berisha, sperando che il centrocampista kosovaro possa rimettersi in fretta, tornare in campo più forte di prima e iniziare una nuova stagione nei migliori dei modi.