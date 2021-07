Alan Shearer contro Ciro Immobile: “Patetico e imbarazzante”

La vittoria degli azzurri contro il Belgio ha fatto esplodere le piazze italiane, riaccendendo un attaccamento per la nazionale che non si vedeva da anni. Gli elogi alla squadra e al mister Mancini sono stati pressoché unanimi, esaltando le prestazioni di una squadra che ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi la manifestazione.

Oltre alle lodi, non sono mancate però una serie di critiche che hanno riguardato in primo luogo Ciro Immobile. A prendere di mira il centravanti della Lazio è stato Alan Shearer, l’ex bomber del Newcastle e dell’Inghilterra degli anni Novanta. A non andargli proprio giù, è stata la sceneggiata del calciatore di Torre Annunziata nei frangenti immediatamente precedenti il primo gol dell’Italia.

“Immobile? Non voglio nemmeno farmici una risata perché è patetico. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancor prima di capire cosa è successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è!” ha dichiarato l’ex attaccante della selezione dei Tre Leoni. Lui e gli altri commentatori della BBC tra cui Gary Lineker, capocannoniere dei mondiali di calcio del 1986, hanno glissato giudicando quanto accaduto al pari di “un recupero incredibile”, un avvenimento quasi impossibile per chi a terra e in preda ai dolori, di scatto sia riuscito a rialzarsi per festeggiare con i compagni.

Le due leggende del calcio britannico non hanno dunque apprezzato il gesto del numero 17, caduto dolorante, o presunto tale, in area di rigore. Con l’intenzione di reclamare un fallo, Immobile è rimasto a terra fino a quando non ha intuito che la squadra era passata in vantaggio grazie ad una rete del compagno Barella.

Pur condannando il comportamento non certo sportivo di Immobile, Alan Shearer ha però riconosciuto la grandezza di una squadra capace di eliminare dal torneo il Belgio, la squadra più forte stando alle risultanze del ranking Fifa. Giudicandola una partita magnifica, il bomber ha esaltato Chiellini e Bonucci, le due colonne della difesa italiana che hanno saputo neutralizzare gli attacchi di Lukaku, uno dei giocatori più pericolosi delle Furie Rosse.