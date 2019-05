A Cesena si terrà il match tra "Operazione Nostalgia Stars" e "LaLiga Legends" organizzata da "Operazione Nostalgia"

Il primo raduno organizzato da “Serie A – Operazione Nostalgia” è avvenuto nella giornata del 23 giugno 2018. All’evento, coordinato dal Parma Calcio in collaborazione con Andrea Bini, hanno aderito una selezione dei campioni degli anni ’90 contro la squadra del “Parma Legends“.

L’iniziativa ebbe un enorme successo, anche grazie ai campioni che decisero di scendere in campo: Hernan Crespo, Faustino Asprilla, Juan Sebastian Veron, Diego Fuser, André Cruz, e Giuseppe Taglialatela. Questa è solamente una piccola lista di giocatori che decisero ad accettare con entusiasmo la proposta fatta dalla pagina Facebook.

La nuova iniziativa

La sfida si ripeterà nella giornata del 6 luglio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. Al momento, i giocatori confermati sono i seguenti: Alvaro Recoba, Serginho, Dario Hubner, Aldair, Javier Chevanton, Stefano Fiore, Sebastian Frey, Diego Fuser, Mauro Bressan, Benny Carbone, Massimo “Condor” Agostini e Francesco “Ciccio” Colonnese. Questa è solo una lista parziale, poiché nei prossimi mesi la pagina svelerà altri nomi.

Nelle ultime ore però è avvenuto una cosa totalmente inaspettata anche per Andrea Bini, fondatore di “Serie A – Operazione Nostalgia“. Sotto al post dell’annuncio di Serginho, la pagina ufficiale de “La Liga”, la massima serie calcistica spagnola, ha commentato con un semplice: “Ma che squadra state facendo? Ci viene voglia di sfidarvi”. Proposta accolta al volo da parte loro, che sono volati immediatamente per Madrid.

Il giorno dopo è stato confermato l’incontro con i vertici de “La Liga“, in cui ufficializzano il match tra le due squadre: “Avete già una data, uno stadio fantastico a disposizione e una rosa di grandi giocatori. Il vostro entusiasmo e la vostra passione hanno fatto il resto. Sabato 6 luglio porteremo a Cesena le nostre LaLiga Legends”. Signori, TUTTO VERO. Sabato 6 luglio prepariamoci all’evento dell’anno. OPERAZIONE NOSTALGIA STARS VS LALIGA LEGENDS”.

Per i nostalgici, o semplicemente per chi ama il calcio, i biglietti possono essere acquistati sul sito “Viva Ticket“, in cui si può vedere anche il punto vendita più vicino. Il prezzo intero è di 10€ e 5€ per i ragazzi sotto i 14 anni di età.