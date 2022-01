La Happy Casa Brindisi, società che milita nel massimo campionato di pallacanestro nazionale, la Seria A, sarebbe pronta ad effettuare un colpo di mercato di non poco conto. In queste ore sui giornali locali circola la voce, non smentita dalla società di contrada Masseriola, circa l’arrivo di Alessandro Gentile, ex Olimpia Milano e uno dei giocatori più forti nel panorama cestistico nazionale. D’altro canto i brindisini avrebbero bisogno proprio di un rinfozo, visto che in queste ore la Happy Casa New Basket Brindisi ha rescisso consesulamente il contratto con Myles Carter.

Gentile, originario di Maddaloni (Caserta) sarebbe pronto a prendere posto in Puglia dopo aver litigato durante un allenamento con coach Roijakkers, allenatore di Varese, dove milita al momento lo stesso Alessandro Gentile. Da Brindisi Report apprendiamo che la società brindisina da alcune settimane sarebbe in contatto con il procuratore dell’atleta. Al momento le trattive sarebbero in corso, ma se il colpo di mercato dovesse riuscire, come pare che sia, la New Basket potrebbe contare su un ottimo rinforzo per il proseguo della stagione e per la Coppa Italia.

Un grande campione

Alessandro Gentile ha già vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con Milano, negli anni tra il 2011 e il 2016. L’atleta compirà 30 anni il 12 novembre prossimo. Nonostante la sua giovanissima età Gentile è stato uno dei giocatori più importanti della nazionale italiana di basket per diversi anni e gioca nel ruolo di ala.

Ha anche sfiorato la NBA, il massimo campionato cestistico degli Stati Uniti d’America e tra le competizioni di basket più spettacolari del mondo. In questa stagione Gentile sta viaggiando ad una media di 14 punti a partita, tirando con il 49,7% da due e il 22,7% da tre. Ai tiri liberi viaggia con la percentuale del 50%.

Un vero e proprio asso nella manica. Brindisi potrebbe avere con Gentile quel rinforzo che sta cercando. Coach Frank Vitucci, che allena i brindisini, avrebbe così a disposizione un campione, che amalgamato con la squadra potrebbe dare quella qualità in più ai pugliesi i quali vogliono raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.