NBA The Finals 2020: Jimmy Butler eccezionale in tripla doppia, gli Heat si riprendono nella corsa al titolo

Nella notte delle NBA The Finals 2020 di domenica 4 ottobre 2020 si è giocata gara 3.

I Miami Heat fermano i Los Angeles Lakers per 115-104. Il primo quarto è contrassegnato da un gran numero di palle perse dai Lakers, ben dieci, di cui quattro a testa per James e Davis; Miami scappa ma i giallo-viola si riprendono con vigore negli ultimi tre minuti: il risultato recita 26-23 a favore di Miami.

Il vantaggio è sempre nei pressi della parità da una parte e dall’altra nella seconda frazione di gioco, Miami ha tenacia nel difendere il proprio punteggio e reagisce meglio alle controffensive dei lacustri; la gara rimane completamente aperta, lo spettacolo è di ottimo livello in questo quarto e si va all’ìntervallo con il punteggio di 58-54 per il gruppo della Florida.

Le dinamiche del terzo periodo sono favorevoli a Miami, che prende fino a 14 punti di margine, trascinati da un Butler in grande serata e sulle conferme di Herro e di Olynyk, protagonista di una prestazione di rilievo in gara 2. I Lakers non ci stanno, hanno intenzione di conquistare anche gara 3 e si riavvicinano alla parità: gli Heat conducono per 85-80.

Agli albori del quarto parziale i Lakers conquistano il pareggio e l’agognato vantaggio; il fatto è che in questa partita Miami ha mostrato, al contrario delle due sfide precedenti, di saper reagire anche senza Dragic e Adebayo, di poter sormontare una coppia di fenomeni come quella dei Lakers ed il rispettivo gioco; un grande strappo a fine gara permette di conquistare la vittoria per Miami, la serie va sul 2-1 per Los Angeles e gli Heat, in gara 4, potranno raddrizzare in modo inatteso la contesa finale.

Per i Miami Heat, Jimmy Butler è sempre in campo, per 44 minuti e 51 secondi su 48 minuti, ed è sfavillante con una tripla doppia da urlo da 40 punti, 13 assist e 11 rimbalzi; Kelly Olynyk si rivela di nuovo importante e intabella 17 punti e 7 rimbalzi dalla panchina. Nei Lakers, LeBron James totalizza 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, mentre dalla panchina Markieff Morris accumula 19 punti e 6 rimbalzi.