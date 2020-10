NBA The Finals 2020: gli Heat strappano in un finale da infarto la vittoria della serie ai Lakers

Nella notte delle NBA The Finals 2020 di venerdì 9 ottobre 2020 si è giocata gara 5.

I Miami Heat vincono sul filo del traguardo contro i Los Angeles Lakers con il punteggio di 111-108. Primo quarto di ottima fattura, gli Heat hanno i primi punti di vantaggio ed i Lakers si rifanno sotto con una parvenza di dominio, per poi cedere a Miami lo scettro del comando al termine del parziale: è 25-24 per i caldi della Florida.

La squadra in nero e rosso continua ad operare secondo i dettami di gara 3, trovare le conclusioni giuste senza forzare e prendere diverse lunghezze sugli avversari. I giallo-viola hanno il merito di non scomporsi ed impongono una restrizione forte delle ambizioni di comando degli Heat: Miami guida alla pausa lunga per 60-56.

Nel terzo periodo si assiste ancora al gioco di Miami, intervallato a sprazzi da fiammate dei Lakers, che si spengono in brevi istanti. Gli Heat hanno la meglio in più di un’occasione, senza avere vita facìle, ma con la lotta ed il temperamento guadagnano altri due punti sui lacustri: ora il totale è di 88-82 per Miami.

Il quarto periodo ha i Lakers come dominatori della prima parte, tutta imposta alla rimonta, fino ai sei minuti finali, da infarto: in bilico tra il titolo giallo-viola e la sopravvivenza nella serie dei nero-rossi, il vantaggio passa ogni 20-30 secondi da una parte all’altra. I Lakers arrivano a 21,8 secondi dal titolo, a quindici secondi dal termine Jimmy Butler conquista due liberi su fallo di Davis, li segna, poi i Lakers sprecano con Morris un passaggio che poteva valere la conclusione del vantaggio. Altri due liberi segnati per gli Heat e la gara finisce qui. I losangelini sono avanti 3-2 nella serie, pur avendo sprecato un’occasione d’oro per conquistare il titolo.

Per gli Heat, un Jimmy Butler incandescente rifila una tripla doppia da 35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, Duncan Robinson torna protagonista con 26 punti e 5 rimbalzi. Nei Lakers, LeBron James comanda con 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, Anthony Davis somma 28 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.