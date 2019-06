NBA The Finals, 2 giugno 2019: i Warriors irrompono a Toronto e pareggiano i conti

Nella notte delle NBA The Finals di domenica 2 giugno 2019 si è disputata gara 2.

I Golden State Warriors vincono sul parquet dei Toronto Raptors per 109-104. Toronto si porta in vantaggio, Golden State risponde colpo su colpo e si verificano sorpassi e controsorpassi in serie, con il primo parziale che si gioca completamente su un equilibrio sostanziale: i Raptors sono avanti di una sola lunghezza, sul 27-26.

L’avanzata dei rossi dell’Ontario si fa netta nel secondo quarto, dove l’attacco funziona bene e la difesa pure. Tutto questo fino a due minuti dall’intervallo, nel momento in cui i guerrieri della baia di San Francisco replicano duramente e con forza, riuscendo ad avvicinarsi, senza però schiacciare l’avversario sotto il proprio vantaggio. I Raptors chiudono a metà gara sul 59-54.

Nel terzo quarto si esaurisce l’impeto di Toronto, i Warriors conquistano in fretta il vantaggio e scappano, ma Klay Thompson, uno dei fuoriclasse dei gialloblu, si fa male ad una gamba e non riesce più ad influire, faticando a muoversi sul parquet: è il secondo infortunio importante per Golden State dopo quelle di Kevin Durant. Nonostante ciò, i ragazzi di coach Steve Kerr chiudono bene, sul 88-80.

Nell’ultimo quarto la partita sembra prendere una piega netta verso la vittoria dei Warriors, ma i Raptors provano la riscossa ed a trenta secondi dalla fine arrivano a -2 di ritardo. Nel momento più complesso per gli ospiti, Andre Iguodala, MVP delle Finals 2015, è di nuovo decisivo come in tante occasioni, trovando spazio e centrando una tripla a pochi secondi dal termine. I Raptors sono sconfitti, la serie va sull’1-1 e si va in gara 3 ad Oakland.

Per i Warriors, nonostante l’infortunio, Klay Thompson segna più di tutti, con 25 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, mentre Stephen Curry si prende un totale di 23 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. Per i Raptors Kawhi Leonard firma 34 punti, 14 rimbalzi e 3 assist, Fred VanVleet centra partendo dalla panchina 17 punti e 4 rimbalzi.