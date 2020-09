NBA Playoffs 2020: vittoria netta dei Celtics, serie ancora aperta contro gli Heat

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di venerdì 25 settembre si è disputata gara 5 della finale della Eastern Conference.

I Boston Celtics distruggono i Miami Heat per 121-108. Siamo al capitolo forse decisivo per la conquista delle Finals dei Miami Heat: la squadra della Florida parte con l’acceleratore a tavoletta e colpisce la retroguardia dei verdi sia dalla distanza che, soprattutto in area. Gli Heat guidano la gara per 26-18.

Il proseguimento della sfida trova difese più aperte, squadre alla ricerca di punti facili per migliorare il risultato. I ritmi sono più rapidi e veloci, la situazione non cambia se non di un punto minimo a favore di Boston, Miami va al riposo con un buon vantaggio, sul 58-51 a proprio favore.

All’avvio del terzo periodo si verifica il cambiamento che deciderà in seguito la partita: la frazione vede sul parquet dei Boston Celtics mirabolanti, che sfondano, acquisendo ben presto il vantaggio e rendendolo molto solido. Il parziale è chiarissimo, 41-25 per i celtici, che giocano ad un livello superiore e che si portano su un totale di 92-83 prima del quarto conclusivo.

In campo i Celtics hanno più freschezza ed entusiasmo, Miami è un po’ sulle gambe e trova il canestro con percentuali non ineccepibili. Il massimo di 19 punti raggiunto dai verdi testimonia il finale in netto crescendo e la gara si chiude senza più scossoni. La serie vede ancora in testa i Miami Heat per 3-2, tra due giorni si disputerà gara 6.

Tra i Boston Celtics rimane sempre in auge Jayson Tatum, che raggruppa un complessivo di 31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, Jaylen Brown assicura 28 punti e 8 rimbalzi. Per i Miami Heat, Goran Dragic assembla 23 punti, 4 assist e 4 rimbalzi, Jimmy Butler raggranella un totale di 17 punti, 8 assist e 8 rimbalzi.