NBA Playoffs 2020: trionfano Trail Blazers e Magic, cadono le grandi

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di martedì 18 agosto 2020 si sono giocati quattro incontri del primo turno.

I Portland Trail Blazers battono i Los Angeles Lakers per 100-93. Portland tenta la fuga già nel corso della prima parte della partita, quindi i Lakers cercano di riportarsi al pareggio prima dell’intervallo. Dopo il riposo lungo Portland ritorna in testa, i Lakers prendono il vantaggio all’inizio del quarto periodo, quindi Lillard prende per mano i Blazers e li porta ad un’inattesa vittoria.

Per i Trail Blazers, Damian Lillard afferma 34 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, Jusuf Nurkic totalizza 16 punti, 15 rimbalzi e 3 assist. Nei lacustri, LeBron James sfoggia una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist, Anthony Davis accorpa 28 punti e 11 rimbalzi.

Gli Orlando Magic superano i Milwaukee Bucks per 122-110. Ci vogliono quattro minuti affinché i magici prendano il controllo dell’incontro e, a dispetto della classifica di regular season, i Bucks da lì non si riprendono più: resta sempre un vantaggio della media di dieci punti per Orlando che gestisce molto bene tutto l’incontro e si aggiudica un successo di prestigio.

Nei Magic, Nikola Vucevic sferra una prestazione decisiva da 35 punti, 14 rimbalzi e 4 assist, Terrence Ross si prende dalla panchina 18 punti e 6 rimbalzi. Per Milwaukee, Giannis Antetokounmpo riunisce 31 punti, 17 rimbalzi e 7 assist, Khris Middleton concentra 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

Gli Houston Rockets piegano gli Oklahoma City Thunder per 123-108 con il vantaggio dei rossi che viene costruito a partire dalla conclusione del primo periodo e che viaggia ben oltre i 15 punti per tutto il resto del tempo rimanente, annichilendo i giocatori di Oklahoma City, incapaci di trovare alcuno spiraglio per una rimonta.

Nei Rockets, James Harden mette in fila 37 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, Jeff Green dalla panchina assembla 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per i Thunder, Danilo Gallinari sistema 29 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, Chris Paul sfiora la tripla doppia con 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

I Miami Heat domano gli Indiana Pacers per 113-101: la gara vive di equilibrio, con quel poco in più di piglio e di gestione da parte dei Miami Heat, capaci di tenere saldi i nervi, gestire i momenti più complicati nel corso dei 48 minuti ed affondare il colpo decisivo negli ultimi istanti prima della sirena di fine gara.

Negli Heat, Jimmy Butler mette a referto 28 punti, 4 assist e 3 rimbalzi, Goran Dragic illustra 25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per Indiana, Malcolm Brogdon sigla 22 punti e 10 assist, T.J. Warren trattiene 22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist.