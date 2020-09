NBA Playoffs 2020: terza vittoria dei Lakers contro i Nuggets nella finale della Western Conference

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di giovedì 24 settembre 2020 si è giocata gara 4 della finale della Western Conference.

I Los Angeles Lakers stoppano i Denver Nuggets per 114-108. Se i primi punti segnati dai Nuggets sono una normale piega della sfida, lo è meno la facilità con cui i losangelini si appropriano del vantaggio e per ottenere i quali sembrano già viaggiare sul velluto, pur sfidando un avversario pieno di qualità. Si chiude il periodo sul 37-30 per i Lakers.

Prosegue la buona marcia dei giallo-viola anche nel secondo quarto, interpretando la gara con scioltezza. Denver non sta a guardare, serra di più le marcature difensive e rende più dura la vita agli avversari, che frenano le loro ambizioni di pieno controllo della gara. Si va al riposo lungo con il risultato di 60-55 favorevole ai losangelini.

Il terzo quarto è il più in bilico di tutta la sfida, tra le prove di fuga dei giallo-viola ed il tentativo di aggancio dei blu scuro; nessuno ha la prevalenza, tra piccoli ondeggiamenti di punteggio che non scuotono le fondamenta di una gara ancora tutta da scrivere. I Lakers si portano avanti per 89-82.

Il finale di gara registra lo sfiorato pareggio dei Nuggets, la soglia psicologica fondamentale non viene raggiunta per un solo punto, così Los Angeles, soprattutto James e Rondo, si mettono in luce per dare ai loro compagni quel sostegno decisivo contro i Nuggets che tentano fino all’ultimo minuto quanto meno di prolungare la gara degli avversari. E’ 3-1 della serie per Los Angeles, Denver, se vuole le Finals, dovrà riproporre per la terza volta la rimonta dal 1-3, stavolta resa ancora più complessa dalla caratura degli avversari.

Nei Lakers non manca mai in cima al tabellino Anthony Davis, realizzatore costante in tutta la partita di 34 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, LeBron James è padrone nel finale con 26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Per i Nuggets, Jamal Murray raduna 32 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, Nikola Jokic centra 16 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.