NBA Playoffs 2020: Nuggets avanti, Jazz eliminati all’ultimo secondo; i Celtics bissano la vittoria sui Raptors

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di martedì 1 settembre 2020 si sono giocate una gara del primo turno ed una delle semifinali di conference.

I Denver Nuggets piegano di misura gli Utah Jazz per 80-78; Denver tenta subito di prendere il comando e ci riesce, facendo salire lo scarto sugli avversari nel corso del secondo quarto, quando la prudenza delle due squadre prende il sopravvento sul gioco. Denver ha comunque la meglio e chiude alla pausa lunga per 50-36.

Lo spirito dei Jazz è battagliero e nel terzo quarto li vede protagonisti della rimonta, che viene completata nel quarto periodo; da lì in poi la gara vive di un susseguirsi di emozioni continuo, fino a che Jokic mette il canestro del vantaggio; quindi i Jazz perdono palla, Craig sbaglia il centro della vittoria sicura di Denver e Conley vede respingere dal canestro la tripla della possibile vittoria dei suoi. Denver vince la serie per 4-3 ed incontrerà i Los Angeles Clippers.

Per i Denver Nuggets, Nikola Jokic decide la partita con 30 punti, 14 rimbalzi e 4 assist, Jamal Murray trova 17 punti e 4 assist. Per Utah, Rudy Gobert affonda 19 punti e 18 rimbalzi, Donovan Mitchell rende 22 punti e 9 rimbalzi.

I Boston Celtics battono i Toronto Raptors per 102-99. primo quarto chiuso in parità sul 28-28, con gli sfidanti che giocano ad alti ritmi ed in modo aperto, mentre nel secondo quarto ci sono più errori a canestro ed il punteggio si accorcia, pur mantenendo una totale incertezza sull’esito finale, così si va alla pausa sul 50-48 per Boston.

Al rientro, dopo alcuni minuti di altrettanto equilibrio, Toronto cerca un piccolo avanzamento, che dà il 78-70 a proprio favore nel terzo quarto; Boston non sta a guardare, reagisce ed a metà del periodo conclusivo si ritrova avanti di pochi punti, che riesce con forza a conservare sino alla fine. I Celtics si portano sul 2-0 nella serie di semifinale di conference.

Nei celtici troviamo un grande Jayson Tatum che raduna 34 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, Kemba Walker compila 17 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Per Toronto, OG Anunoby insacca 20 punti e 7 rimbalzi, Fred VanVleet circoscrive 19 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.