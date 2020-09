Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di domenica 13 settembre si è giocata una gara delle semifinali di conference.

I Denver Nuggets travolgono sui Los Angeles Clippers per 111-98. Nel primo quarto, alcuni buoni minuti di Denver seguiti da una evoluzione dei Clippers, premettendo su chi in questa gara 6 terrà decisamente meglio il parquet: un 34-26 di parziale convincente per il gruppo di coach Doc Rivers.

Nel secondo periodo i Nuggets provano a riaffacciarsi al pareggio, poi Los Angeles dà una sterzata molto netta alla partita, imponendosi a canestro con qualunque soluzione offensiva, dall’area, dal medio raggio ed al tiro dalla distanza. I losangelini vanno all’intervallo con un secondo tempo con vista sulla finale di conference contro i Lakers, totale di 63-47.

La superiorità dei Clippers è ribadita anche nel terzo quarto, raggiunti i diciannove punti sembra ormai cosa fatta per la vittoria. Invece, senza un perché ed un motivo scatenante, i Denver Nuggets si risvegliano ed arrivano fino ad un punto della parità, Los Angeles non segna più ed è in bambola, si rifà solo nell’ultimo minuto, solo per mantenere il vantaggio, ora ridotto a due punti: è 79-77.

Il quarto periodo non ha storia: ora in campo ci sono solo i Nuggets, gli errori dei Clippers sono molti e sconcertanti, soprattutto al tiro ma anche in difesa, e Jokic dà un’ulteriore spinta in una gara straordinaria al successo di Denver, con un finale travolgente. La serie arriva sul 3-3 e gara 7, per morale, condizione e convinzione, pare appannaggio dei Nuggets, anche se i Clippers potranno trovare una reazione d’orgoglio.

Nei Nuggets, Nikola Jokic è superlativo e si rende protagonista di una gara dagli altissimi valori, con 34 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, Jamal Murray ottiene 21 punti, 5 assist e 5 rimbalzi. Per i Clippers, Paul George insacca 33 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, Kawhi Leonard offre 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.