NBA Playoffs 2020: Los Angeles Lakers travolgenti con LeBron strepitoso, finale di conference conquistata

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di sabato 12 settembre si è svolta una gara delle semifinali di conference.

I Los Angeles Lakers travolgono gli Houston Rockets per 119-96. LeBron James si concede nella sua veste migliore e trascina i suoi a conquistare un margine molto consistente già nel corso del primo periodo, il punteggio segna già 35-20 ed i Rockets sembrano spaesati, quasi impotenti di fronte ad un avversario che ha adottato le contromisure per annullare il loro gioco.

Nel secondo quarto i Rockets si riprendono e recuperano una parte del distacco subito, il tentativo è quello di avvicinarsi al pareggio prima di andare al riposo, l’operazione però non ha esito, i Lakers limitano i danni al minimo e sono in grado di controllare il risultato a loro discrezione: i losangelini conducono per 62-51.

Pochi punti di margine concessi ai Rockets resi nei primi minuti della ripresa, in seguito i Los Angeles Lakers tornano ad essere esplosivi, di nuovo con LeBron James e con tutti gli altri giocatori, perfettamente oliati per affossare tutte le speranze degli avversari in rosso. L’eloquente 33-18 del terzo periodo porta il complessivo ad un 95-69 che praticamente chiude la partita prima ancora del finale.

I Lakers sono insaziabili e raggiungono i 30 punti di massimo distacco, quindi titolari a riposo ed ormai è già tutto scritto per cominciare a pensare ai prossimi incontri; i Lakers vincono la serie per 4-1, dominando e raggiungendo la finale della Western Conference, dove sarà più probabile assistere ad uno spettacolare derby di Los Angeles contro ai Clippers, piuttosto che incontrare i Denver Nuggets, ora in ritardo nella serie. Houston finisce la corsa qui, fermandosi di fronte ad un avversario superiore e mostrando che lo “small ball” offre spunti interessanti, ma anche molto su cui migliorare.

Nei Lakers, LeBron James è vero condottiero e stella di riferimento, rendendo 29 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, Anthony Davis contorna 13 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Nei Rockets, James Harden infila 30 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, Russell Westbrook fa ammontare 10 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.