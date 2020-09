NBA Playoffs 2020: i Raptors vincono oltre la sirena sui Celtics, bene i Clippers sui Nuggets

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di giovedì 3 settembre si sono disputate due gare delle semifinali di conference.

I Toronto Raptors vincono di misura sui Boston Celtics per 104-103. Nel primo quarto c’è battaglia su ogni pallone ed il punteggio sale in modo vistoso, Boston continua a fare bene nel secondo parziale e si porta ad un confortevole +10 alla pausa lunga, sul 57-47 a proprio favore.

C’è il terzo quarto e piano piano i Raptors arrivano al pareggio e scalzano gli avversari; da questo momento in poi, anche nel quarto periodo c’è battaglia, con il punteggio sul 101-101. Daniel Theis schiaccia a canestro a mezzo secondo dalla fine e la vittoria sembra cosa fatta, ma i Raptors, con la rimessa, trovano OG Anunoby libero, che sferra rapidamente una tripla che vale l’incredibile successo: dalla quasi eliminazione, Toronto si rimette in gioco nella serie, condotta per 2-1 da Boston.

Nei Raptors, Kyle Lowry sfoggia il suo gioco e 31 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, Fred VanVleet concentra 25 punti, 6 assist e 3 rimbalzi. Per Boston, Kemba Walker si rende protagonista di 29 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, Jaylen Brown incorpora 19 punti e 12 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers battono facilmente i Denver Nuggets per 120-97. Primo periodo della gara e della serie competitivo, tra due squadre che vogliono la finale di conference, con i losangelini favoriti; il borsino emerge infatti nel corso del secondo quarto, dove i Clippers conquistano un parziale di 38-20 che vale il 69-51 alla sirena di metà gara.

Il terzo e quarto periodo hanno poca storia e lotta da scrivere: emerge ancora di più la superiorità di Los Angeles, che tocca un massimo di 29 punti di scarto sui Nuggets e controlla tutto fino alla conclusione, facendo comprendere agli avversari chi sarà la squadra da battere nel resto delle partite della serie.

Per i Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard rimedia 29 punti e 3 rimbalzi, Paul George mette in calce 19 punti, 7 rimbalzi e 4 asssit. Per i Denver Nuggets, Nikola Jokic marca 15 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, Paul Millsap aggiunge 13 punti e 9 rimbalzi.