NBA Playoffs 2020: i Raptors ed i Nuggets vanno rispettivamente in parità contro Celtics e Clippers

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di sabato 5 settembre 2020 si sono giocate due partite delle semifinali di conference.

I Toronto Raptors fermano i Boston Celtics per 100-93: i Raptors si portano avanti sin da subito e cercano di allungare, senza riuscirci, perché Boston è pienamente in partita e non si allontana mai da pochi punti di scarto, fino a passare in vantaggio a pochi minuti dall’intervallo, chiudendo poi in parità sul 49-49.

Ben presto tornano di nuovo avanti i Toronto Raptors, ancora con un modesto margine, Boston non si arrende, ma con un mini allungo a circa quattro minuti dalla fine, Toronto va avanti a +11 e regge gli ultimi assalti degli avversari del Massachusetts. La serie ora è in parità sul 2-2 e gara 5 si presenta come uno snodo di fondamentale importanza.

Nei Raptors c’è Kyle Lowry a condurre i suoi con un totale di 22 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, Pascal Siakam confeziona 23 punti e 11 rimbalzi. Per Boston, Jayson Tatum colleziona 24 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, Kemba Walker sistema 15 punti e 8 assist.

I Denver Nuggets regolano i Los Angeles Clippers per 110-101: è la gara di Denver e già dai primi istanti si comprende dal vantaggio che spicca il volo fino al +23 ai margini tra il primo ed il secondo quarto, che sarà il massimo distacco tra le due squadre; i Clippers sono spaesati e pagheranno a fine gara questo avvio completamente storto. All’intervallo i Nuggets conducono per 72-56.

Il terzo quarto vede assottigliare il distacco tra le due squadre ed alla partenza del quarto parziale, i Clippers paiono vicini all’aggancio. Denver comunque è più in palla e non perde l’occasione di chiudere l’incontro, blindando il risultato. I Nuggets si riportano sotto i Clippers e si va sul 1-1 nella serie.

Per Denver, Nikola Jokic aggiunge 26 punti, 18 rimbalzi e 4 assist, Jamal Murray si prende 27 punti, 6 assist e 3 rimbalzi. Per i losangelini, Paul George concentra 22 punti e 8 rimbalzi, Kawhi Leonard raggruppa 13 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.