NBA Playoffs 2020: i Miami Heat raggiungono le Finals, Celtics piegati con un grande periodo conclusivo

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di domenica 27 settembre si è giocata gara 6 della finale della Eastern Conference.

I Miami Heat stendono i Boston Celtics per 125-113. La gara si apre con i Miami Heat all’attacco, sfondando ed arrivando al pitturato della metà campo dei Celtics con scioltezza e disinvoltura. Boston fa quello che può e prova solamente a limitare i danni, fatto che si verifica, visto che gli Heat conducono per sei punti, 33-27.

Gli Heat non demordono, stavolta nemmeno i verdi cedono e la sfida si accende nel suo ambito più competitivo ed emozionante. Adebayo, dopo un ottimo primo quarto, si conferma con delle statistiche di alto profilo e dà certezze ai suoi sempre sotto canestro. Boston guadagna il vantaggio prima dell’intervallo, per perderlo successivamente: Miami rimane avanti per 62-60.

Al rientro sul parquet Miami sferra di nuovo un attacco dirompente, per prendere controllo della partita e guadagnare ulteriore vantaggio. I celtici, passivi per quasi dieci minuti, si rifanno prima dello scadere del terzo quarto e la gara resta incertissima: stavolta gli Heat sono in testa per 88-86.

Nel quarto periodo Boston comincia a giocare bene, ma non fa i conti con la forza ormai netta e definita dei Miami Heat: un 31-10 di parziale azzera completamente ogni velleità di successo degli avversari, Adebayo e, più in generale, tutta la squadra, giocano il miglior basket possibile. I Celtics tirano i remi in barca, Miami vince la serie per 4-2, conquista la Eastern Conference e torna alle Finals dopo sei anni, dove incontrerà i temibili Los Angeles Lakers.

Negli Heat c’è Bam Adebayo che si conferma uno dei centri più forti e completi della lega, segnando 32 punti, 14 rimbalzi e 5 assist, Jimmy Butler compone 22 punti e 8 assist. Nei Celtics, che rimandano il sogno del titolo al prossimo anno, dopo una stagione molto soddisfacente, Jayson Tatum riunisce 24 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, Jaylen Brown produce 26 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.