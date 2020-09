NBA Playoffs 2020: i Miami Heat ottengono il 3-1 nella finale della Eastern Conference sui Boston Celtics

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di mercoledì 23 settembre 2020 si è giocata gara 4 della finale della Eastern Conference.

I Miami Heat stoppano i Boston Celtics per 112-109. Nel primo parziale vige il più totale equilibrio, nessuno spicca in particolare, sono specialmente le difese e le marcature individuali a fare la differenza; dodici minuti combattuti ed interessanti senza alcun segnale di che piega possa prendere la gara, Miami è avanti per 24-23.

Nel secondo quarto tutto rimane immutato per almeno nove minuti, in questo si nota solo un Tatum, dei Celitcs, per niente in partita (zero punti nel primo tempo); solo prima del riposo lungo Miami guadagna qualche punto di distacco e impone un buon punteggio agli avversari al momento del riposto: gli Heat guidano per 50-44.

Il terzo quarto ha note molto diverse per tanti aspetti, innanzitutto Tatum segna 16 punti in questo periodo dopo non averne segnati nel primo tempo; Herro, per Miami, si scatena e, da più giovane in campo, tira fuori dal cilindro una magnifica prova personale; Miami ne beneficia solo in parte, Boston torna a farsi viva ed il risultato segna 77-76 per il gruppo della Florida.

Nel quarto periodo i Celtics trovano un vantaggio di un punto dopo alcuni minuti, subito vanificato da Miami e da Tyler Herro che è in serata di grazia. Il finale si rivela caldissimo e con il punteggio in bilico, Butler ottiene due liberi ad un secondo dalla fine, ne segna uno e ne sbaglia un altro; Boston può solo lanciare lungo e cercare la tripla del pareggio, ma la palla non viene controllata. Gli Heat sono avanti per 3-1 nella serie.

Per Miami, Tyler Herro, dalla panchina, è il più giovane della storia delle finali di conference a segnare così tanto in una singola gara: a 20 anni timbra 37 punti, 6 rimbalzi e 3 assist; Jimmy Butler fa suoi 24 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Nei Celtics, Jayson Tatum fissa 28 punti, 9 rimbalzi e 4 asssit, Jaylen Brown raggiunge 21 punti e 9 rimbalzi.