NBA Playoffs 2020: i Mavericks sorprendono i Clippers, i Raptors piegano di nuovo i Nets

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di mercoledì 19 agosto 2020 si sono disputate quattro partite del primo turno.

I Dallas Mavericks sorprendono i Los Angeles Clippers per 127-114: mai in vantaggio, i Clippers non entrano mai realmente in partita e non mostrano le differenze acquisite in classifica sugli avversari; al contrario, i Mavs giocano con scioltezza e naturalezza ed affidandosi a tutti gli effettivi, trovano una vittoria che vale la parità per 1-1 nella serie.

Nei Dallas Mavericks sono in sei ad andare in doppia cifra, e spiccano Luka Doncic (con 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Kristaps Porzingis (che marca 23 punti e 7 rimbalzi). Per i Clippers, Kawhi Leonard tiene in piedi i suoi con 35 punti e 10 rimbalzi, Lou Williams ottiene dalla panchina 23 punti, 7 assist e 4 rimbalzi.

I Toronto Raptors battono i Brooklyn Nets per 104-99: stavolta sono i Nets a provare a fare la partita, ma i Raptors fanno sentire sempre il fiato sul collo degli avversari in nero; infatti, nel quarto periodo, da veri rapaci, prendono il vantaggio ed in un finale convulso si prendono il punto che porta la squadra dell’Ontario sul 2-0 nella serie.

Per Toronto si conferma Fred VanVleet con 24 punti, 10 assist e 5 rimbalzi, Norman Powell parte da riserva e schiera 24 punti e 6 rimbalzi. Nei Brooklyn Nets, Garrett Temple associa 21 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, Caris LeVert completa 16 punti, 11 assist e 6 rimbalzi.

Gli Utah Jazz travolgono i Denver Nuggets per 124-105 riuscendo nell’impresa mancata due giorni fa, andata svanendo al supplementare. Il secondo tempo di Utah è risultato totalmente dominante ed i Nuggets hanno giocoforza dovuto abdicare ad ogni pensiero di vittoria. La serie di primo turno si porta in parità per 1-1.

Per gli Utah Jazz, Donovan Mitchell esprime 30 punti e 8 assist, Jordan Clarkson dalla panchina trattiene 26 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Nei Nuggets, Nikola Jokic concentra 28 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, Michael Porter Jr. ottempera 28 punti e 6 rimbalzi.

I Boston Celtics annichiliscono i Philadelphia 76ers per 128-101 in una gara dai due volti, dove Philadelphia per un quarto pare prendere il largo, ma con un secondo periodo da 38-24, i Celtics costruiscono una ripresa completamente a loro favore, distruggendo i punti cardine del gioco di quelli del 1776. Boston vola sul 2-0 nella serie.

Per i Celtics, Jayson Tatum mette in calce 33 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, Kemba Walker porta a canestro 22 punti e 4 rimbalzi. Per i 76ers, Joel Embiid produce 34 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, Josh Richardson insacca 18 punti, 3 assist e 3 rimbalzi.