NBA Playoffs 2020: i Lakers superano i Nuggets nel segno di Anthony Davis

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di venerdì 18 settembre 2020 si è disputata gara 1 della finale della Western Conference.

I Los Angeles Lakers surclassano i Denver Nuggets per 126-114. I giallo-viola di coach Vogel mostrano qualcosa di meglio già nel corso del primo periodo, ovviamente Denver non affonda e cerca di controbattere; le premesse sono quelle di una sfida dove i lacustri abbiano qualcosa in più, ma i Nuggets chiudono avanti per 38-36.

Le sensazioni del quarto precedente vengono confermate nel secondo parziale, servono pochi istanti affinché Los Angeles prenda il controllo delle operazioni, schieri delle marcature ferree sui migliori giocatori degli avversari e passi al contrattacco con efficacia, sia con le proprie riserve che con LeBron James. L’intervallo rende un 70-59 favorevole ai losangelini.

Terzo quarto copia del secondo, dopo alcuni minuti di gestione i Lakers prendono il largo, a fare quello che vuole in questo caso è Anthony Davis, che non concede scampo alla difesa di Denver, ormai senza più punti di riferimento certi. Il predominio dei giallo-viola è completo, altra dozzina di minuti nettamente con il vento in poppa e vantaggio per 103-79.

I ventiquattro punti di vantaggio dei Lakers risultano troppi per Denver, la quale prova una reazione d’orgoglio nell’apertura del quarto parziale, prontamente respinta al mittente dai losangelini, che chiudono la partita con tranquillità e piena consapevolezza dei propri mezzi. Los Angeles conduce la serie per 1-0, tra due giorni si disputerà gara 2.

Nei Lakers, in un quadro di gruppo eccellente, Anthony Davis sfodera una prestazione di grandissimo impatto, decisiva con un totale di 37 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, LeBron James fornisce il suo contributo con 15 punti, 12 assist e 6 rimbalzi. Nei Denver Nuggets Nikola Jokic offre un complessivo di 21 punti e 6 rimbalzi, Jamal Murray apporta 21 punti e 5 assist.