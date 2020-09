NBA Playoffs 2020: i Denver Nuggets resistono e trionfano, Los Angeles Lakers battuti

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di martedì 22 settembre si è giocata gara 3 della finale della Western Conference.

I Denver Nuggets si impongono sui Los Angeles Lakers con il risultato di 114-106. I lacustri fanno il loro gioco nel primo quarto, Denver non si lascia sorprendere e mantiene la sfida quasi in parità. Il punteggio non si dilata e si conclude la frazione sul 29-27 per i Nuggets.

Appena le ostilità riprendono, Denver infila un parziale consistente e passa i dieci punti di margine, sfiorando addirittura le venti lunghezze. I Lakers appaiono scossi e poco reattivi alla bontà delle trame dei Nuggets, finché trovano qualche canestro che permette loro di limitare i danni. All’intervallo conducono i Denver Nuggets per 63-53.

La partita mantiene il proprio tono vivace, specie grazie all’impulso forte e positivo dei Nuggets, approfittando di tutte le situazioni negative dei Lakers, imperfetti rispetto alle partite precedenti della serie. Murray, Jokic e gli altri sfruttano la maggior parte delle occcasioni a loro disposizione, dilagano e fissano il punteggio totale sul 93-75.

Il quarto parziale, da viatico per il.successo del gruppo del Colorado, si muta in un’occasione incredibile per i Lakers per rientrare in partita: finalmente tornano a mostrarsi nel loro folgore i dettami di gioco che hanno caratterizzato i giallo-viola nel corso delle prime due gare della serie. I Nuggets sono quasi alle corde, il pareggio degli avversari è ad un passo: arriva una reazione, un colpo di coda che salva quanto di buono mostrato nel corso della partita e Denver vince. I Lakers conducono la serie ora per 2-1.

Per i Nuggets c’è un Jamal Murray che mette insieme 28 punti, 12 assist e 8 rimbalzi, Nikola Jokic rende 22 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Per Los Angeles, LeBron James assemba una tripla doppia fenomenale da 30 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, Anthony Davis mette a canestro 27 punti.