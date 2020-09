NBA Playoffs 2020: i Celtics vincono gara 1 del secondo turno, avanti anche i Clippers

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di domenica 30 agosto si sono giocate due gare del primo turno ed una gara delle semifinali di conference.§

I Boston Celtics superano i Toronto Raptors per 112-94: nella prima gara delle semifinali di conference i Celtics appaiono in gran forma e con una conduzione di gara perfetta portano a termine il compito con scioltezza, lasciando poco ai Raptors, sorpresi dalla vivacità dei giocatori del Massachusetts.

Nella prima gara della serie, per i Celtics, si distinguono Jayson Tatum (21 punti e 9 rimbalzi) e Marcus Smart (21 punti, 6 rimbalzi e 4 assist). Nei Raptors troviamo un Kyle Lowry da 17 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, Serge Ibaka parte come riserva e segna 15 punti e 9 rimbalzi.

I Los Angeles Clippers passano sui Dallas Mavericks per 111-97: i losangelini conquistano la serie per 4-2 e Doncic pare l’unico tra i Mavericks a crederci di ribaltare il pronostico; i Clippers hanno la meglio dal secondo quarto in poi, in cui la squadra trova le falle nella difesa dei blu ed affonda il colpo vincente.

Per i Los Angeles Clippers è straordinario l’apporto di Kawhi Leonard, da 33 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, quindi Paul George compila 15 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Per Dallas, Luka Doncic brilla con 38 punti, 9 assist e 9 rimbalzi, Dorian Finney-Smith apporta 16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

I Denver Nuggets sorprendono gli Utah Jazz per 119-107: si rivive la grande battaglia di gara 1 tra Jamal Murray e Donovan Mitchell; prevale di nuovo il primo, che passa ancora i 50 punti realizzati e dà ai Nuggets la possibilità di giocarsi la bella di gara 7, per la quale non è facile stabilire un pronostico. Grande reazione dei Nuggets, sotto di 3-1, ora possono avanzare al turno successivo.

Con la serie in parità per 3-3, per Denver, Jamal Murray firma un capolavoro da 50 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, Nikola Jokic stabilisce 22 punti, 9 assist e 4 rimbalzi. Nei Jazz, Donovan Mitchell sfodera ben 44 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, Mike Conley mette nel sacco 21 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.