NBA Playoffs 2020: i Celtics vincono ed accorciano sul 1-2 contro gli Heat

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di sabato 19 settembre si è disputata gara 3 della finale della Eastern Conference.

I Boston Celtics fermano i Miami Heat con il punteggio di 117-106. Tocca a Boston aprire le danze, che tiene il vantaggio nei primi istanti e che nel corso del quarto lo rende mano a mano più solido, così Miami rimane a distanza ed il punteggio tocca il 31-22 alla conclusione dei dodici minuti dalla partenza.

Gli Heat hanno l’occasione di sistemare l’andamento della partita e per due volte non si fanno pregare contro dei Celtics imprecisi; c’è il contrattacco dei verdi, Miami subisce in diversi frangenti, specie negli istanti prima dell’intervallo, circostanza che rende il distacco tra le due squadre più ampio; si va al riposo sul 63-50 per i Boston Celtics.

L’intraprendenza e la voglia di tornare in gioco nella serie dei Celtics emerge anche nel corso del terzo periodo, il vantaggio rimane costantemente sui 15 punti senza segnali di arretramento, per Miami diventa difficile anche cominiciare un qualunque genere di rimonta. Boston è in partita, con il giusto carattere ed il risultato si sposta ancor più a suo favore sul 89-64.

Per la squadra del Massachusetts c’è modo di chiudere la gara durante i primi minuti del parziale finale; toccati i 20 punti sugli Heat, Boston gestisce un po’ troppo frettolosamente, Miami arriva fino a cinque punti a due minuti dalla fine. Qui Boston non si fa sorprendere, chiude il risultato e si rimette in gioco: è sempre in vantaggio Miami nella serie, ora comunque sul 2-1.

Per Boston non manca il contributo di Jayson Tatum, che offre 25 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, Jaylen Brown riscontra 26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Nei Miami Heat, Bam Adebayo concentra 27 punti e 16 rimbalzi, Tyler Herro dalla panchina deduce 22 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.