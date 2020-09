NBA Playoffs 2020: i Celtics si abbattono sui Raptors, vantaggio nella serie per i Clippers contro i Nuggets

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di lunedì 7 settembre 2020 si sono giocate due partite delle semifinali di conference.

I Boston Celtics travolgono i Toronto Raptors per 111-89. Il primo quarto già demarca chiaramente i limiti in cui si contengono la bella partita dei Celtics e la serata storta di Toronto: è 25-11 per i verdi. Il secondo parziale vede la fuga definitiva della squadra di Boston, che va su un netto ed indiscutibile 62-35.

Il secondo tempo serve solamente per confermare i valori in campo e per far raggiungere il +30 come massimo margine a favore dei Celtics, che ottengono il successo del 3-2 a proprio favore nella serie e con gara 6 alle porte, l’occasione d’oro per avvicinarsi alle finali della Eastern Conference, traguardo ambito da inizio stagione da parte di Boston.

Nei Celtics, Jaylen Brown somma 27 punti e 6 rimbalzi, Kemba Walker registra 21 punti, 7 assist e 4 rimbalzi. Nei Raptors c’è Fred VanVleet con 18 punti e 5 assist, quindi Norman Powell parte dalla panchina e firma 16 punti e 3 assist.

I Los Angeles Clippers superano i Denver Nuggets per 113-107. La parità rimane quasi inalterata nel corso dei dodici minuti di partenza, Denver si fa viva nel secondo quarto giocando pulito e trafiggendo dei Clippers non proprio precisi nel corso del primo tempo: i Nuggets conducono solo per 59-57 grazie alla rimonta negli ultimi minuti dei Clippers prima della pausa lunga.

Nel secondo tempo Denver ci riprova, ma viene respinta per ben tre volte indietro dai losangelini, così nel quarto periodo si arriva agli ultimi sei minuti con il quarto e decisivo sorpasso dei Clippers, arrivando alla fine della partita con sei punti di margine. La serie si sposta sul 2-1 a favore dei Los Angeles Clippers.

Per i losangelini, Paul George raggruppa 32 punti, 4 assist e 4 rimbalzi, Kawhi Leonard aggiunge 23 punti, 14 rimbalzi e 6 assist. Nei Denver Nuggets, Nikola Jokic addomestica 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, Michael Porter Jr. dalla panchina esegue 18 punti e 10 rimbalzi.