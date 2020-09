NBA Playoffs 2020: i Bucks si salvano al supplementare contro gli Heat, i Lakers trovano la vittoria sui Rockets

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di domenica 6 settembre si sono disputati due incontri delle semifinali di conference.

I Milwaukee Bucks superano al supplementare i Miami Heat per 118-115. Parte bene Miami, ma Antetokounmpo è straordinario e regge in piedi i cervi fino all’infortunio: distorsione alla caviglia e serie forse finita. Middleton prende allora sulle spalle i suoi e porta addirittura i Bucks avanti alla pausa lunga per 50-48.

Nel secondo tempo succede molto, Miami si presenta bene all’inizio del quarto periodo ma ancora una volta Milwaukee torna in cattedra e conquista due liberi sul finale, sul 107-106 a favore di Miami ad un secondo dalla fine, nelle mani di DiVincenzo: i tiro possono segnare sconfitta, supplementare o vittoria, il numero zero ne segna uno su due e si va al supplementare, dove un grande Middleton decide la partita. Milwaukee sopravvive nella serie e Miami ora conduce per 3-1.

Khris Middleton è regale, assegnando ai Bucks 36 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, ma il secondo dei migliori è Giannis Antetokounmpo: in soli 11 minuti disputati sigla 19 punti e 4 rimbalzi decisivi. Per Miami, Bam Adebayo insacca 26 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, Duncan Robinson intabella 20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

I Los Angeles Lakers passano sugli Houston Rockets con il risultato di 117-109. I Lakers sono padroni dell’incontro da subito, con tanta volta di rivalsa sulla sconfitta di gara 1, Houston non reagisce ed i losangelini vanno al riposo con un comodo 67-51 da migliorare ulteriormente alla ripresa delle ostilità.

I Rockets escono dagli spogliatoi più in palla che mai ed in soli sette minuti riportano il risultato a loro favore, quindi comincia il quarto periodo ed i Lakers trovano nuove energie per fissare un allungo di circa 10 punti, quello che basta per conquistare una disputa molto accesa e portarsi nella serie sul 1-1.

Per i Lakers, Anthony Davis rende 34 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, LeBron James connubia 28 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Nei Rockets, James Harden sistema 27 punti e 7 asssit, Eric Gordon mette in pratica 24 punti e 3 assist.