NBA Playoffs 2020: Heat ad un passo dalle finali di conference, Bucks azzerati; i Rockets piegano i Lakers

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di venerdì 4 settembre si sono giocate due gare delle semifinali di conference.

I Miami Heat azzerano i Milwaukee Bucks per 115-100: i giocatori del Wisconsin cominciano abbastanza bene, anche se nel primo quarto non c’è un risultato concreto, nel secondo quarto invece la superiorità assume un aspetto concreto con i sette punti guadagnati all’arrivo della pausa lunga: Bucks avanti per 57-50.

Il terzo periodo segna il momento migliore dei Bucks. con i 14 punti di massimo vantaggio raggiunti prima della fine di questi dodici minuti, ma da questo momento ecco i Miami Heat di questa serie: fino a quel punto poco brillanti, ecco un super parziale di +29 chiuso con la sirena di fine partita che regala una vittoria schiacciante, da vera squadra che gioca come tale, che conquista il 3-0 nella serie, praticamente una sicurezza per il passaggio alle finali di conference.

Negli Heat emerge stavolta il talento di Jimmy Butler, che rifila agli avversari 30 punti 7 rimbalzi e 6 assist, Bam Adebayo compone 20 punti, 16 rimbalzi e 3 assist. Nei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo si prende 21 punti, 16 rimbalzi e 9 assist, Brook Lopez imprime 22 punti e 6 rimbalzi.

Gli Houston Rockets stendono i Los Angeles Lakers per 112-97. La partenza tranquilla delle due squadre subisce una sterzata nel corso del secondo parziale, dove Houston prova a prendere le redini della partita, specialmente prima dell’intervallo: un piccolo parziale rende ai Rockets un vantaggio per 63-55 sui lacustri.

Nel terzo quarto cambia poco, Houston riesce a trattenere il margine conquistato, tirando fuori le migliori note del proprio gioco nel periodo finale: i Lakers non si dimostrano particolarmente in serata e subiscono i ritmi degli avversari. Houston prende così il vantaggio in questa serie di semifinale di conference.

Per gli Houston Rockets, James Harden sfodera 36 punti e 5 rimbalzi, Russell Westbrook accorpa 24 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Per i Los Angeles Lakers, Anthony Davis stipula 25 punti e 14 rimbalzi, LeBron James realizza 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.