NBA Playoffs 2020: dominio dei Lakers sui Rockets, 3-1 nella serie per Los Angeles

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di giovedì 10 settembre si è svolta una gara delle semifinali di conference.

I Los Angeles Lakers sottomettono gli Houston Rockets per 110-100. Il primo quarto è a buoni ritmi da entrambe le contendenti, i Lakers tengono il vantaggio e non concendono il modo ai texani di portarsi in vantaggio, Houston comunque è nel giusto clima partita: Los Angeles avanti per 26-22.

Mano a mano che il tempo scorre nel secondo quarto, le certezze dei Rockets perdono di brillantezza ed i losangelini riescono ad abbinare un ottimo sistema difensivo ad un incisivo gioco offensivo, che ben coinvolge tutti i membri della squadra. L’intervallo è il punto di arrivo che può indirizzare nettamente la gara, i Lakers sono in testa con il punteggio di 57-41.

La Los Angeles giallo-viola continua a spingere sull’acceleratore anche nel terzo periodo, si tocca il massimo scarto di 22 punti e fino a qui l’attacco dei Rockets continua a rimanere spento e poco esplosivo; solo dopo il picco, Houston prova a fare meglio, approfittando dei Lakers che già amministrano le energie e che chiudono il quarto sul 86-70.

Ancora Lakers nel quarto parziale, in grado di dare ancora il meglio e che raggiungono i 23 punti di distacco, quindi ecco uno sbandamento dei losangelini , che controllano male e rischiano di rimettere in gioco Houston negli ultimi minuti. Caruso e James, con i loro canestri fondamentali, riportano alla tranquillità la situazione: i Lakers trionfano e toccano il 3-1 nella serie, ad un successo dalla finale di conference.

Per i giallo-viola, che hanno sfoggiato un gioco incisivo, Anthony Davis completa 29 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, LeBron James è a tutto campo e firma 16 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Per Houston, Russell Westbrook mette in calce 25 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, James Harden sintetizza 21 punti, 10 assist e 4 rimbalzi.