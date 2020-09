NBA Playoffs 2020: ancora Anthony Davis decisivo, Lakers 2-0 sui Nuggets nella finale di conference

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di domenica 20 settembre si è disputata gara 2 della finale della Western Conference.

I Los Angeles Lakers battono all’ultimo respiro i Denver Nuggets per 105-103. Denver riprende il primo piccolo vantaggio dei Lakers, provando a comandare il primo periodo fino alla fine; non sarà così, i Lakers fanno molto meglio ed indirizzano una striscia di punti al valore di 29-21 alla conclusione del quarto.

I Nuggets ritentano immediatamente di riportarsi in vantaggio nel secondo quarto, nei primi minuti le intenzioni sono concretizzate, annullate poi nei fatti dalla forza e dalla determinazione dei Lakers e di tutti i propri effettivi; il gioco ficcante ed il non possesso duro della squadra di coach Vogel riflettono un vantaggio meritato in doppia cifra al termine del secondo parziale, un 60-50 che rimanda pur sempre tutto alla ripresa.

Ancora Lakers nel terzo quarto, per oltre metà del tempo il loro gioco spaventa e sconvolge la difesa di Denver. Nel momento migliore di Los Angeles, i giocatori del Colorado accorciano le distanze prima che sia troppo tardi e rimettono in discussione l’intera posta in gioco di gara 2: ora il punteggio recita 82-78 a favore dei lacustri.

E’ il quarto periodo ad offrire le maggiori emozioni della partita: prima parte favorevole ai Lakers, Denver riesce a metà quarto a portarsi in vantaggio per pochi secondi, i giallo-viola sembrano chiudere la gara, ma Jokic rimette in gioco i suoi in un ultimo minuto sconvolgente: continui cambi di vantaggio e Caruso prova a quattro secondi dalla fine a portare in vantaggio i Lakers, ma viene stoppato e la palla va fuori. Mancano 2,1 secondi. Anthony Davis riceve la palla e scaglia, libero, la tripla allo scadere della sirena che vale il sorpasso e la vittoria sul filo di lana. Los Angeles è avanti 2-0 nella serie.

Per Los Angeles è di nuovo encomiabile Anthony Davis che, oltre a risolvere la disputa, infila 31 punti e 9 rimbalzi, LeBron James iscrive 26 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Per Denver, Nikola Jokic impera con 30 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, Jamal Murray realizza 25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.