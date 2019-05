NBA Playoffs 2019: Warriors sul 3-0 nella serie e Portland con le spalle al muro

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di sabato 18 maggio 2019 si è giocata gara 3 delle Western Conference Finals.

I Golden State Warriors abbattono in trasferta i Portland Trail Blazers per 110-99. Ottimo avvio di Portland e primo quarto che si porta a tutto favore dei giocatori in bianco-rosso-nero. Pronta risposta dei campioni in carica, che si rimettono subito in corsa ed il punteggio segna 29-27 a favore di Portland.

Nel secondo quarto c’è il secondo tenativo di prendersi la partita da parte dei Trail Blazers: gioco offensivo sublime dei Blazers, difficoltà a proporsi da parte di Curry e compagni, che non trovano la stessa efficacia della prima parte di gara. Il quarto totalmente dominato dai pionieri dell’Oregon permette loro di condurre prima dell’intervallo per 66-53.

Buon rientro ancora per Portland, per alcuni minuti conserva il margine di vantaggio, quindi i Warriors rimontano con forza e con la classe con cui si distinguono dalle altre squadre da molti anni a questa parte. I Trail Blazers non segnano più, non trovano il loro gioco e si perdono su qualunque pallone semplice da passare. I Warriors sono in vantaggio prima degli ultimi dodici minuti per 82-79.

Scoraggiati e di nuovo con le spalle al muro, i giocatori dei Blazers non hanno più alcuna reazione contro il dominio dei guerrieri di Oakland, che giocano al meglio e si prendono anche gara tre con un dato impressionante: il 57-33 di parziale di tutto il secondo tempo, che vale il 110-99 finale, il 3-0 nella serie e la quasi certezza di approdare alle Finals per il quinto anno consecutivo.

Per i Warriors c’è l’ennesima prova totale di Stephen Curry, capace di mettere a segno 36 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, con Draymond Green in grado di marcare una tripla doppia da 20 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Per i Trail Blazers CJ McCollum centra 23 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, per Damian Lillard giungono in porto 19 punti, 6 assist e 6 rimbalzi.