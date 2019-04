NBA Playoffs 2019: Lillard impone il "Dame Time", i Blazers avanzano con la tripla allo scadere

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di martedì 23 aprile 2019 si sono giocati quattro incontri.

I Portland Trail Blazers sconfiggono gli Oklahoma City Thunder per 118-115: Damian Lillard, fin dai primi minuti, si prende carico dei Trail Blazers e segna ben 34 punti solo nel primo tempo, permettendo alla squadra di rimanere a galla, perché i Thunder giocano meglio per la prima metà dell’incontro. Portland va avanti nel terzo quarto, poi subisce quella che pare la fuga definitiva, ma i Blazers tornano alla parità nell’ultimo minuto ed allo scadere Lillard firma una tripla da molto lontano, un colpo da fenomeno che regala il passaggio del turno a Portland.

I Trail Blazers vincono la serie per 4-1 e proprio Damian Lillard gioca la prestazione migliore in assoluto di questo primo turno, con 50 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, per Maurice Harkless ci sono 17 punti e 7 rimbalzi. Nei Thunder, di nuovo freddati al primo turno, Russell Westbrook centra una tripla doppia da 29 punti, 14 assist e 11 rimbalzi, Paul George compone un totale di 36 punti, 9 rimbalzi e 3 assist.

I Toronto Raptors divorano gli Orlando Magic per 115-96. I sedici punti di vantaggio di Toronto del primo quarto sono il preludio a quello che avverrà nei restanti trentasei minuti, un dominio completo da parte della franchigia dell’Ontario che si sbarazza di questi Magic, scoraggiatisi troppo in fretta. Questo successo firma il 4-1 finale della serie a favore di Toronto, che nel prossimo turno incontreranno i Philadelphia 76ers.

Per Toronto il leader è come al solito Kawhi Leonard, autore di 27 punti e 7 rimbalzi, mentre per Pascal Siakam c’è un complessivo di 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Tutti i Magic hanno giocato molto male in questa sfida, ma la stagione di Orlando è comunque positiva, perché nessuno si sarebbe aspettato che questo gruppo potesse conquistare la qualificazione alla postseason.

I Philadelphia 76ers piegano i Brooklyn Nets per 122-100. Il parziale all’intervallo è un pesante 60-31 a favore dei 76ers che, come nelle ultime partite, hanno sottomesso la squadra in nero alle loro volontà in campo, dominando e rifacendosi con gli interessi della sconfitta in gara 1 di questa serie. I Nets non tentano alcun genere di reazione, Philadelphia vince la serie per 4-1 ed alle semifinali di conferenche troverà i Toronto Raptors.

Per Philadelphia Joel Embiid comanda le operazione dal pitturato con un totale di 23 punti e 13 rimbalzi, Ben Simmons mette insieme 13 punti, 6 assist e 5 rimbalzi. Nei Nets, Rondae Hollis-Jefferson marca dalla panchina 21 punti, Caris LeVert si prende 18 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

I Denver Nuggets travolgono i San Antonio Spurs per 108-90. Gli Spurs comandano solo nei primissimi istanti, quindi Denver si prende il vantaggio e, dalla metà del secondo quarto, la fuga dei Nuggets prende forma con proporzioni incredibili, toccando anche i 30 punti di margine; gli Spurs giocano stranamente senza idee, con poca fase difensiva ed anche con poca concentrazione, così Denver torna avanti per 3-2 nella serie.

Per i Nuggets c’è Jamal Murray che si prende 23 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, con Nikola Jokic che gioca una prova molto importante con un borsino da 16 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Negli Spurs sia DeMar DeRozan che LaMarcus Aldridge ottengono 17 punti.