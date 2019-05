NBA Playoffs 2019, 9 maggio 2019:la serata dei ribaltoni, Trail Blazers e 76ers vanno a gara 7.

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di giovedì 9 maggio 2019 si sono disputate due gare.

I Portland Trail Blazers sconfiggono i Denver Nuggets per 119-108. I Nuggets provano da subito a chiudere il discorso qualificazione alle finali di conference, giocano un basket perfetto per tutto il primo quarto e viaggiano sul 34-26, ma già dopo la metà del parziale successivo c’è un calo di rendimento evidente, i Trail Blazers sistemano tutto ciò che era mancato nei primi minuti e si portano avanti sul 58-54.

Dopo il rientro dagli spogliatoi, Portland esce ancora più cattiva e precisa a canestro, i Nuggets soffrono e non trovano mai la via di una rimonta anche abbozzata. Sul 87-80, tutto pare ancora aperto ma non è così: i Blazers volano vicino ai quindici punti di vantaggio e la partita si conclude con il nervosismo alle stelle di entrambe le contendenti, specie dei Nuggets sconfitti e delusi.

Portland firma il 3-3 nella serie, per qualificarsi dovrà vincere gara 7 a Denver. Per i Blazers Damian Lillard marca 32 punti, 5 assist e 3 rimbalzi, CJ McCollum firma 30 punti, 6 rimbalzi e 3 assist,. Nei Nuggets non basta Nikola Jokic con 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, così come Jamal Murray con 24 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

I Philadelphia 76ers si liberano dei Toronto Raptors per 112-101. I primi dodici minuti danno dall’inizio l’impressione di una Philadelphia superiore, in effetti agguanta un buon 29-21, che nel secondo quarto si dilata grazie a Jimmy Butler, super sia in attacco che in difesa, sia allo scarso apporto offensivo dei Raptors: i 76ers chiudono il primo tempo avanti per 58-43.

Servirebbe nella ripresa la reazione di Toronto, che non c’è, se non in minima parte: Philadelphia, per il terzo quarto consecutivo, marca 29 punti, mentre Toronto non si esprime al meglio, così, con i Sixers avanti per 87-67 e con una forma straordinaria degli stessi, l’ultimo quarto passa liscio come l’olio: vincono i 76ers, conquistando il 3-3 nella serie e gara 7, da disputare in Ontario.

Per i 76ers Jimmy Butler è protagonista oltre le ottime statistiche (25 punti, 8 assist e 6 rimbalzi), trascinatore indiscusso dei suoi, con finalmente un Ben Simmons di nuovo in luce, che ottiene 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Nei Raptors l’efficiente Kawhi Leonard (29 punti, 12 rimbalzi e 5 assist) non può limitare le mancanze di un’intera squadra, dove si distingue anche il solito Pascal Siakam da 21 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.