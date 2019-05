NBA Playoffs 2019, 7 maggio 2019: Raptors e Nuggets distruggono 76ers e Trail Blazers

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di martedì 7 maggio 2019 si sono disputate due partite.

I Toronto Raptors devastano i Philadelphia 76ers per 125-89. Philadelphia nei primi istanti gioca spingendo molto verso canestro ed omettendo la fase difensiva, fattore che pagherà in seguito; Toronto ritorna e conduce di un punto alla fine del primo quarto, 27-26. La difesa di Philadelphia si allarga spaventosamente, i palloni persi fioccano e Toronto segna senza contrasto, oltre ad atterrire gli avversai: all’intervallo è 64-43 per i Raptors.

Nel terzo quarto non cambia molto l’esito, Toronto comincia a fare i calcoli, mantiene il vantaggio ampio rispondendo canestro su canestro ed arriva al quarto periodo con un totale di 92-70, per poi finire gli ormai irriconoscibili 76ers nel quarto periodo, arrivando fino a 40 punti di scarto e chiudendo sul 125-89, portando la serie sul 3-2 a proprio favore e potendo godere del primo match point in gara 6, a Philadelphia.

Per Toronto Pascal Siakam gioca una partita eccellente e si prende la palma del migliore con 25 punti e 8 rimbalzi messi a segno, per Kawhi Leonard arrivano in porto 21 punti, 13 rimbalzi e 4 assist. 76ers inesistenti su entrambi i lati del campo, si salva solamente Jimmy Butler con 22 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, con la qualificazione ora lontana e molto complicata.

I Denver Nuggets spazzano via i Portland Trail Blazers per 124-98. La prima parte della partita dà a Denver modo di conquistare qualche lunghezza di vantaggio e di brillare di più rispetto ai Blazers, che comunque si giocano le proprie carte: è 31-25. Il secondo quarto dà una direzione netta alla storia della gara, Denver domina, i Blazers non riescono a trovare efficacia e continuità al tiro ed il risultato vede ampliare la forbice a favore della squadra del Colorado per 65-47.

Nel terzo quarto la gara giunge virtualmente alla fine di ciò che doveva mostrare, Denver ha la costanza di rendimento sul parquet che non trova l’avversario, il punteggio segna 93-65 e nel quarto periodo si gioca solamente per arrivare alla fine della partita, risparmiando energie per gara 6: i Nuggets vanno sul 3-2, con una sola partita da vincere per approdare alle finali della Western Conference.

Nei Nuggets Nikola Jokic è oramai una All-Star di primissimo livello e firma anche stavolta 25 punti, 19 rimbalzi e 6 assist, con Paul Millsap che brilla con 24 punti e 8 rimbalzi. Per Portland spicca Damian Lillard con 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.