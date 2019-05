NBA Playoffs 2019, 5 maggio 2019: colpo dei Raptors e serie pareggiata. Bis di Denver in casa Blazers

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di domenica 5 maggio 2019 si sono disputate due partite.

I Toronto Raptors vincono sul parquet dei Philadelphia 76ers per 101-96. Il massimo vantaggio di Toronto, 11 punti, arriva in principio di partita. Da lì, per tutto il primo tempo, le due squadre vanno punto a punto, senza dominare, giocando piuttosto bene, ma non per emergere abbastanza sul rivale: i Raptors guidano all’intervallo per 47-45.

Philadelphia lotta molto e piano piano tenta di riconquistare il terreno necessario per prendere un vantaggio molto netto, ma non ce la fa, al terzo quarto le squadre vanno in parità; in tale scenario basta tenere il pallino della partita anche con un modesto vantaggio, come fa Toronto, che ai liberi risponde molto bene e porta la serie in parità per 2-2, aprendo la strada per le sfide di gara 5 e gara 6.

Kawhi Leonard gioca ai livelli del migliore di questo turno di semifinali di conference, Durant, e sbaraglia gli avversari con 39 punti, 14 rimbalzi e 5 assist, Marc Gasol ottiene un totale di 16 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Per Philadelphia Jimmy Butler totalizza 29 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, JJ Redick acchiappa 19 punti e 3 rimbalzi.

I Denver Nuggets prevalgono in trasferta sui Portland Trail Blazers per 116-112: le squadre giocano all’attacco, cercando di costruire la vittoria già dal primo quarto, le difese non eccellono, il punteggio si eleva sul 33-29 per Portland, nel secondo quarto, quindi, i Blazers giocano complessivamente meglio, confermando il grande stato di forma e si portano sul 63-57 all’intervallo.

Riprese le ostilità, dopo qualche minuto di stallo, Denver dà continuità ad un vantaggio ottenuto con un super terzo periodo, vinto per 27-14, annullando gli avversari. Più arduo si rivela il compito nel quarto ed ultimo parziale, Portland rientra ma non prende la parità, i Nuggets soffrono ma riescono nella difesa ad oltranza del loro predominio, vincendo e pareggiando la serie sul 2-2.

Per Denver un grande Jamal Murray, ispiratissimo a canestro, marca 34 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, mentre Nikola Jokic continua a fare il gioco dal suo ruolo di centro, ottenendo una tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Nei Trail Blazers CJ McCollum registra 29 punti e 5 rimbalzi, Damian Lillard sigla 28 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.