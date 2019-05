NBA Playoffs 2019, 3 maggio 2019: match infinito, i Trail Blazers trionfano; i Bucks conquistano Boston

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di venerdì 3 maggio 2019 si sono giocate due partite.

I Portland Trail Blazers vincono dopo quattro tempi supplementari contro i Denver Nuggets per 140-137. Portland ha la possibilità in un paio di occasioni nella partita di prendere il largo e scappare verso la vittoria, Denver si dimostra determinata a giocarsi la partita punto a punto e recupera in entrambe le situazioni. Il finale della sfida è equilibrato e nessuno prevale, si arriva al 102-102 e si passa al supplementare.

Il primo tempo supplementare è prudente da entrambe le parti, si segnano solo sette punti a testa, così che si rende necessario il secondo prolungamento della gara, che segue più o meno la falsariga di quello precedente, tanto che ci vuole anche il terzo tempo ad oltranza. In questa parte di gioco tutte e due le squadre puntano all’attacco per sbloccare la situazione, ciò che non si smuove è la parità e si passa al quarto supplementare, dove bastano tre punti di differenza, finalmente, per chiudere un incontro infinito sul 140-137 per Portland e passare sul 2-1 nella serie di semifinale di conference.

Nei Trail Blazers CJ McCollum completa una gara straordinaria con un complessivo di 41 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, Damian Lillard dà il suo contributo decisivo con 28 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. Per Denver un Nikola Jokic da urlo sblocca una tripla doppia da 33 punti, 18 rimbalzi e 14 assist, Jamal Murray centra 34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.

I Milwaukee Bucks comandano sul campo dei Boston Celtics per 123-116. Boston comincia con grinta, prende in pochi istanti otto punti di vantaggio, Milwaukee insegue alle calcagna l’avversario e dopo il primo quarto i verdi del Massachusetts conducono con cinque punti di scarto, quindi la stessa squadra di casa arriva a 12 punti di distacco, poi cala di rendimento e si va all’intervallo sul 56-55 per i Celtics.

Nel terzo quarto i Bucks passano all’attacco, con le maniere forti il sistema difensivo di Boston viene messo a dura prova, la partita diventa estremamente emozionante e Milwaukee conquista un +8, che porterà fino ad un massimo di 17 lunghezze di margine a circa quattro minuti dalla fine, per chiudere poi in scioltezza e portare la serie a proprio favore sul 2-1.

Per Milwaukee un grande Giannis Antetokounmpo domina in tutte le statistiche e marca 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, George Hill ottiene partendo dalla panchina 21 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Per Boston Kyrie Irving brilla con 29 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, Jayson Tatum iscrive nel tabellino 20 punti, 11 rimbalzi e 3 assist.