NBA Playoffs 2019, 29 aprile 2019: i 76ers pareggiano la serie con i Raptors, Denver vince su Portland

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di lunedì 29 aprile 2019 si sono giocati due incontri.

I Philadelphia 76ers vincono in casa dei Toronto Raptors per 94-89. Bene subito gli ospiti, capaci di limitare i migliori tiratori dei Raptors, conducendo per 26-17, poi i Sixers continuano determinati nella loro offensiva, ma Toronto reagisce e limita i danni, portandosi su un 51-38 che premia ampiamente Philadelphia.

Nella ripresa Toronto giunge ad un punto dal pareggio, ma la soglia non viene raggiunta e questo pesa sui padroni di casa, così Philadelphia si riprende, conquista un certo vantaggio e la gara si conclude con la resistenza tenace della squadra in bianco-blu-rosso, vincente e che pareggia nella serie per 1-1.

Nei Philadelphia 76ers molti meriti vanno dati a Jimmy Butler, autore di 30 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, mentre gli altri giocatori si adagiano su una prova buona in attacco ma non certo eccezionale. Per i Raptors c’è Kawhi Leonard che marca 35 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, per Pascal Siakam arrivano 21 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

I Denver Nuggets piegano i Portland Trail Blazers per 121-113. L’inizio della partita non lancia segnali particolari, le squadre attaccano con ottime percentuali e si equivalgono, firmando un temporaneo 32-32, che nella frazione successiva non tende a modificarsi, si incominciano a trovare contromisure difensive ed il punteggio volge all’intervallo lungo sul 58-55 per Denver.

Nel terzo quarto i Nuggets giocano un basket di alto livello, anche i Blazers giocano bene, ma subiscono troppo, il punteggio sale a 93-84, che porta Portland a tentare un’ultima offensiva, senza successo, perché Denver regge all’urto e non perde praticamente terreno, arrivando al finale con 121-113, prendendo vantaggio nella serie che si è aperta con questa partita.

Nikola Jokic è il solito primo marcatore della squadra di Denver, dominando a tutto campo con 37 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, seguito dall’altrettanto implacabile Jamal Murray, autore di 23 punti e 8 rimbalzi. Per i Blazers Damian Lillard firma una prova magistrale da 39 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, Enes Kanter accumula 26 punti e 7 rimbalzi.