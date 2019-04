NBA Playoffs 2019, 28 aprile 2019: Warriors ok di un soffio sui Rockets, super Celtics e Bucks ko

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di domenica 28 aprile 2019 si sono giocate due partite.

I Golden State Warriors la spuntano sugli Houston Rockets per 104-100: nel primo quarto cominciano molto bene i padroni di casa, più sicuri ed anche migliori nelle coperture sulle conclusioni avversarie, nel secondo quarto i rossi texani rispondono colpo su colpo ed accorciano il distacco fino a giungere alla parità all’intervallo sul 53-53.

Nel terzo quarto tanto equilibrio, negli ultimi minuti piccolo allungo dei Warriors che arrivano sul +7, che però si rivelerà decisivo, perché i gialloblu replicano alle iniziative avversarie, rispondono bene a canestro e tengono con tenacia il vantaggio, portandosi a casa una sudata gara 1 e prendendo subito vantaggio in questa serie.

L’MVP delle ultime due Finals è ancora il migliore, come nelle ultime gare del primo turno, Kevin Durant, che mette nel borsino della sfida 35 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, quindi Stephen Curry si appropria di 18 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Nei Rockets, battuti ma non distrutti, James Harden mette in calce 35 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, per Eric Gordon ci sono 27 punti e 4 rimbalzi.

I Boston Celtics affossano in trasferta i Milwaukee Bucks per 112-90. Boston, sfavorita sulla carta ma ottimamente qualificata dal primo turno, imprime il proprio ritmo al gioco e l’efficacia in difesa di Al Horford, su tutti, si nota fin già dai primi minuti, con un vantaggio di nove punti che i Bucks recuperano nella seconda dozzina di minuti, riportandosi a -2, sul 52-50 a favore dei Celtics.

Il terzo quarto scrive la storia di questa gara 1: grande efficacia in attacco, determinanta soprattutto da Kyrie Irving, ancora monumentale in difesa Al Horford, che con i compagni riesce a fermare tutti i Bucks, e con un grande 88-71, si giunge ad un quarto periodo dove i Celtics guadagnano il picco del punteggio, 26 punti di scarto, e poi pura amministrazione fino alla fine. 112-90 e Celtics in vantaggio nella serie.

Per Boston i migliori sono i grandi protagonisti della gara anche nel tabellino: Kyrie Irving firma 26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, Al Horford splende con 20 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, risultando decisivo per la vittoria dei suoi. Nei Bucks Giannis Antetokounmpo ottiene 22 punti e 8 rimbalzi, Khris Middleton segna 16 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.