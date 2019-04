NBA Playoffs 2019, 27 aprile 2019: i Nuggets passano il turno, Toronto vince su Philadelphia

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di sabato 27 aprile 2019 si sono giocate due partite.

I Denver Nuggets sconfiggono i San Antonio Spurs per 90-86. Nel primo quarto è già Denver a guidare le danze, gli Spurs sono poco efficaci in attacco e segnano la modestia di tredici punti, con un +10 per i Nuggets, che nel secondo quarto sale a +13, con una percentuale al tiro disastrosa dei texani, il 22%, che condiziona fortemente la loro prestazione.

Nel terzo quarto la squadra di casa raggiunge il massimo vantaggio sul +17, quindi scatta la molla negli Spurs che, con l’acqua alla gola, reagiscono ed iniziano a mostrare il loro gioco; nel quarto parziale si assiste al grande ritorno di San Antonio, che arriva fino a due punti da raggiungere la parità. I Nuggets mettono in scena le giocate che portano alla vittoria: canestro di Jamal Murray, stoppata di Torrey Craig su attacco degli Spurs e rimbalzo di Nikola Jokic che danno il successo.

La serie è vinta da Denver per 4-3, che inconterà Portland nel prossimo turno; Nikola Jokic marca una tripla doppia da 21 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, con Jamal Murray che infila 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Per gli Spurs Rudy Gay firma dalla panchina 21 punti e 8 rimbalzi, DeMar DeRozan ottiene 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

I Toronto Raptors battono i Philadelphia 76ers per 108-95. La prima semifinale di conference comincia una buona partenza dei Raptors, puntando tutto sull’attacco ed involandosi sul 39-31 dopo i primi dodici giri di lancette, poi c’è la quasi rimonta dei Sixers ed un ritorno dei rossi dell’Ontario che conducono alla pausa lunga con un discreto +9, 61-52.

Il terzo quarto è più dominato dai velociraptor di quanto dica il punteggio al termine del parziale, perché il gioco è costantemente nelle loro mani, con poche prospettive per i Sixers di infilare una serie di canestri non interrotta da quelli degli avversari. Il quarto periodo è intriso di errori e di prudenza, fatto che non può che avvantaggiare chi comanda il punteggio, Toronto, che prende con scioltezza il vantaggio nella serie.

Kawhi Leonard è il protagonista assoluto, centrando la prestazione migliore della carriera, che consiste in 45 punti e 11 rimbalzi, con il sempre decisivo Pascal Siakam, che presenta il conto da 29 punti e 7 rimbalzi, Nei Sixers, poco appariscenti in questa prima esibizione di semifinale di conference, sei giocatori vanno in doppia cifra a canestro, ma nessuno porta la squadra nelle condizioni di tentare di vincere l’incontro.