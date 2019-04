NBA Playoffs 2019, 25 aprile 2019: gli Spurs battono i Nuggets e vanno a gara 7

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di giovedì 25 aprile 2019 si è giocata una sfida.

I San Antonio Spurs battono i Denver Nuggets per 120-103. Nel primo quarto la squadra del Texas prende il comando delle operazioni tra le mura amiche, gioca in scioltezza ed i Nuggets non riescono immediatamente ad imprimere il loro solito gioco, redditizio dal punto di vista del punteggio: 34-24 per San Antonio.

Il secondo quarto ritrova subito Denver, che con una progressione lenta ma inesorabile si riprende tutto il margine di distacco e va avanti, poi gli Spurs si rimettono a condurre, ma senza più quella incisività netta sulla difesa avversaria mostrata nei primi dodici minuti. All’intervallo San Antonio guida per 64-60.

Il terzo quarto vive tutto sul filo dell’equilibrio e dell’incertezza, è sicuramente il migliore dal punto di vista dello spettacolo e le squadre si equivalgono in tutto, senza scossoni sul punteggio che possano cambiare gli esiti della gara. Gli Spurs riescono a non mettere in moto il potente motore del gioco di Denver e reggono all’impatto, rimanendo in testa per 90-85.

Il quarto periodo trova subito la risposta a tutti i perché dei tre quarti precedenti, con gli Spurs che in pochi istanti passano dai cinque punti di margine fino a ventuno punti, ed i pochi minuti rimasti da giocare non permettono più ai Nuggets di riprendersi da una partita giocata sotto ritmo proprio nel momento chiave della sfida. I San Antonio Spurs vincono per 120-103 e conquistano il diritto a giocare gara 7, a Denver, dove si deciderà chi andrà ad incontrare in semifinale di conference i Portland Trail Blazers.

Per gli Spurs è la solita coppia di realizzatori a donare la vittoria: LaMarcus Aldridge finalizza 26 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, per DeMar DeRozan arrivano 25 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. Nei Nuggets uno straripante Nikola Jokic segna la miglior prestazione individuale nella storia dei playoff di Denver, con 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, Jamal Murray marca 16 punti, 6 assist e 3 rimbalzi.