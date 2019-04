NBA Playoffs 2019. 20 aprile 2019: i Rockets soffiano il successo ai Jazz, Philadelphia vince a Brooklyn

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di sabato 20 aprile 2019 si sono giocate quattro partite.

Gli Houston Rockets trionfano in casa degli Utah Jazz per 104-101: la partita, sempre in equilibrio e senza una squadra dominatrice, si distingue per la pessima serata di James Harden al tiro, fino agli ultimi minuti (zero su quindici al tiro dal campo, peggiore serata della carriera); per l’appunto, fino all’ultimo, quando il Barba mette i punti pesanti come macigni che valgono il successo, affinati dai liberi di PJ Tucker.

Houston va sul 3-0 nella serie e James Harden ottiene alla fine un totale di 22 punti, 10 assist e 4 rimbalzi, Chris Paul aggiunge al bilancio di squadra 18 punti, 4 assist e 4 rimbalzi. Per Utah, vicina all’eliminazione, Donovan Mitchell fissa 34 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, per Derrick Favors arrivano dalla panchina 13 punti e 4 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers vincono sul parquet dei Brooklyn Nets per 112-108. Brooklyn tende ad essere sempre avanti nel punteggio, con Philadelphia che si tiene sempre sulle tracce degli avversari: all’intervallo i Nets conducono di sei lunghezze. Nella ripresa non cambia il copione, ma il finale è stravolto dalla rimonta lampo dei 76ers negli ultimi minuti, sorpasso che porta la squadra della Pennsylvania sul 3-1 nella serie.

Nei 76ers Joel Embiid mette in pratica come al solito il suo basket dominante con 31 punti, 16 rimbalzi e 7 assist, Tobias Harris, quasi sempre in campo, fissa 24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Per Brooklyn Caris LeVert si prende 25 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, mentre D’Angelo Russell porta a casa 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

I Milwaukee Bucks si impongono sul parquet dei Detroit Pistons per 119-103. Per un tempo e mezzo, tra le mura amiche, Detroit prova a giocarsi le proprie chance di vittoria, tenendosi in piena corsa, all’intervallo però Milwaukee allunga e va sul +13, estendendo ancor più il divario nella ripresa, fino a 24 punti, gestendo agevolmente il quarto periodo e portandosi su un netto 3-0 nella serie di primo turno.

Per i Bucks Khris Middleton mette insieme 20 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, Eric Bledsoe firma 19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Nei Pistons c’è Blake Griffin che marca 27 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, con Wayne Ellington che raccoglie 13 punti e 5 rimbalzi.

I Denver Nuggets strappano la vittoria in casa dei San Antonio Spurs per 117-103. Primo quarto molto favorevole per San Antonio, che si porta avanti di 12 lunghezze, nel secondo parziale Denver rimonta e si va alla pausa lunga in parità. Nella ripresa invece emerge la maggior classe e forza dei Nuggets, che stavolta non lasciano spazio ad un ritorno degli Spurs verso la vittoria. Serie in parità sul 2-2.

Nei Nuggets Nikola Jokic torna a splendere con una partita da 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, con Jamal Murray che iscrive nel tabellino personale 24 punti e 6 assist. Negli Spurs LaMarcus Aldridge firma 24 punti e 9 rimbalzi, DeMar DeRozan accumula 19 punti, 5 assist e 5 rimbalzi.