NBA Playoffs 2019, 2 maggio 2019: i 76ers dilagano sui Raptors, Philadelphia in testa nella serie

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di giovedì 2 maggio 2019 si è giocata una partita.

I Philadelphia 76ers dilagano sui Toronto Raptors per 116-95. Il primo quarto viene giocato a ritmi molto alti, le varie azioni sono veloci, rapide e piuttosto efficaci anche nelle percentuali, che premiano i migliori tiratori a canestro delle due squadre. Philadelphia si porta avanti per un totale di 32-29 dopo dodici minuti.

Il secondo quarto viene disputato in modo incalzante da Philadelphia, che piano piano prende terreno, raggiunge i dieci punti di vantaggio e li supera: Toronto attacca leggermente peggio degli avversari, non copre adeguatamente le traiettorie di tiro e così subisce oltremisura la buona vena dei Sixers. Philadelphia va a riposo con il punteggio di 64-53.

Philadelphia sfiora i quindici punti di vantaggio all’inizio del terzo quarto, quindi i Raptors reagiscono, per non perdere le speranze di perdere questa gara 3 delle semifinali di conference. La riscossa è lenta e non è incisiva come il gruppo dell’Ontario sperasse, riesce almeno a portare il ritardo sotto la doppia cifra e si arriva prima dell’ultimo periodo sul 89-81 per Philadelphia.

I Raptors vorrebbero proseguire con una tendenza che portasse a pareggiare i conti prima di fine partita, ma i Sixers fin da subito bruciano gli avversari che, scottati e storditi, si fanno prendere a schiaffi e subiscono, facendo acqua da tutte le parti. Il distacco tra Philadelphia e Toronto diventa incolmabile, la squadra della Pennsylvania passeggia e vince per 116-95, andando sul 2-1 nella serie, con la prossima sfida da giocare ancora in casa.

Joel Embiid giganteggia per i Sixers, firmando 33 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, con 5 stoppate che rimarcano il suo impressionante contributo nell’annullare i tentativi avversari; Jimmy Butler raccoglie 22 punti, 9 assist e 9 rimbalzi. Per Toronto il solito Kawhi Leonard tenta di farsi seguire dai compagni, con 33 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, risponde presente solo Pascal Siakam con 20 punti e 3 rimbalzi.