NBA Playoffs 2019, 19 aprile 2019: i Celtics vincono e dominano nella serie i Pacers

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di venerdì 19 aprile 2019 si sono giocati tre incontri.

I Boston Celtics si impongono in casa degli Indiana Pacers per 104-96: Boston va forte in attacco e si porta sul 41-28 al termine del primo quarto, poi la luce si spegne ed emerge Indiana che con un super secondo quarto va avanti all’intervallo per 61-59, con un punteggio alto rispetto alle prime due gare della serie. Dal terzo quarto si torna a difendere, i canestri sono limitati ed a fare la differenza è proprio la retroguardia dei Celtics, che regala solo dodici punti ad Indiana nel terzo periodo.

Boston va avanti per 3-0 nella serie, vicino alla chiusura ed al passaggio del turno. Jaylen Brown realizza 23 punti e 7 rimbalzi, Kyrie Irving totalizza 19 punti, 10 assist e 5 rimbalzi. Per Indiana Tyreke Evans firma, partendo dalla panchina, 19 punti, ma i Pacers hanno avuto serie difficoltà di realizzazione quando la difesa di Boston si è imposta.

Gli Oklahoma City Thunder firmano il successo contro i Portland Trail Blazers per 120-108. Grande partita e tanto equilibrio nel primo tempo, in cui la sfida a viso aperto non premia nessuno. I Thunder passano al contrattacco dopo l’intervallo, provando di ottenere subito il successo, ma Portland ritorna, ed è necessario un secondo assalto al canestro avversario per prendersi il punto della vittoria.

Oklahoma City rimane sotto nella serie, 2-1 di vantaggio per Portland. Per i Thunder Russell Westbrook domina con 33 punti, 11 assist e 5 rimbalzi, Paul George brilla con 22 punti, 6 assist e 6 rimbalzi. Per Portland Damian Lillard ottiene 32 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, CJ McCollum raccoglie 21 punti, 7 assist e 7 rimbalzi.

I Toronto Raptors la spuntano in casa degli Orlando Magic per 98-93. Toronto è sempre avanti nel punteggio, tranne per due mini vantaggi nel terzo quarto di Orlando, soffocati subito dalla risposta dei Raptors. I Magic si avvicinano solamente nel finale di gara, ma non abbastanza per poter portare concretamente una conclusione per agguantare il pareggio, così i Raptors vanno avanti per 2-1 nella serie.

Nei Toronto Raptors splende la nuova realtà di questa stagione, Pascal Siakam, che marca un totale di 30 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, assieme all’onnipresente Kawhi Leonard, che si prende 16 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. Nei Magic Terrence Ross centra dalla panchina 23 punti e 4 rimbalzi, Nikola Vucevic si impone con 22 punti, 14 rimbalzi e 6 assist.