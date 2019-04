NBA Playoffs 2019, 18 aprile 2019: i Warriors ribaltano i Clippers, turno positivo per San Antonio e Philadelphia

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di giovedì 18 aprile 2019 si sono disputate tre gare.

I Golden State Warriors ribaltano in trasferta i Los Angeles Clippers per 132-105: 17 punti e 21 punti sono i distacchi di Golden State su Los Angeles rispettivamente nel primo e nel secondo quarto. Sotto di almeno 30 punti per la terza volta consecutiva in questa serie, stavolta il miracolo dei Clippers non si ripete ed i Warriors arrivano tranquilli al traguardo, con il 2-1 di vantaggio nella serie.

Per i Warriors un Kevin Durant superlativo in attacco e difesa timbra 38 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, Stephen Curry materializza 21 punti e 5 rimbalzi. Nei Clippers si distingue la bella gara in area di Ivica Zubac, con 18 punti e 15 rimbalzi messi a referto, in un contesto di squadra poco attento ed estremamente lacunoso dal punto di vista difensivo.

I San Antonio Spurs battono i Denver Nuggets per 118-108. San Antonio comincia bene, quindi Denver rimonta e prova a guadagnare punti nel secondo quarto, per poi essere rimontata in due minuti da San Antonio: 61-58 all’intervallo. Nella ripresa i neri texani giocano meglio, arrivano a 20 punti di margine nel quarto periodo e reggono bene all’urto finale di Denver.

Gli Spurs, avanti 2-1 nella serie, mettono in luce il vero protagonista di queste prime gare degli speroni, Derrick White, autore di 36 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, con l’apporto insostituibile di DeMar DeRozan, che marca 25 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. Per Denver, che ora deve recuperare, Nikola Jokic centra 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, Malik Beasley raccoglie dalla panchina 20 punti e 9 rimbalzi.

I Philadelphia 76ers superano in trasferta i Brooklyn Nets per 131-115. I Nets tengono testa per tutto il primo tempo ad una Philadelphia arrembante e determinata a vincere, così il margine tra le due squadre si attesta a +6 per gli ospiti all’intervallo. La prima avanzata dei Sixers nel terzo quarto non funziona, riesce altresì nel quarto periodo, dove i Nets cedono solamente nel finale di partita.

Philadelphia va avanti 2-1 nella serie, con un grande Ben Simmons da 31 punti, 9 assist e 4 rimbalzi, con Tobias Harris che mette assieme 29 punti, 16 rimbalzi e 3 assist. Per Brooklyn D’Angelo Russell sistema 26 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, come Caris LeVert ottiene dalla panchina 26 punti e 7 rimbalzi.