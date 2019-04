NBA Playoffs 2019, 17 aprile 2019: i Bucks travolgono i Pistons, i Celtics superano i Pacers, Rockets super sui Jazz

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - Kyrie Irving, in sole due gare di playoff, ha dimostrato di essere un giocatore di talento sconfinato, fatto già arcinoto, ed anche un leader vero, questo invece non tutti sempre l'hanno fatto notare. Le sue due prime prove hanno determinato con ampie percentuali di merito il successo di Boston contro Indiana, team solido e complesso da smantellare nel gioco. Kyrie è stato determinante tanto quanto LeBron James nel primo storico titolo di Cleveland del 2016, ora vuole riprovarci, dopo una stagione irta di difficoltà, da sfavorito. Se Boston dovesse vincere la serie, si ritroverebbe quasi certamente contro Milwaukee in semifinale di conference e qui, in una grandissima serie, Kyrie saprà dimostrare quanto sia in grado di determinare il successo in quelli che in questo momento sono i suoi Celtics.