NBA Playoffs 2019, 14 maggio 2019: i Warriors ribaltano i Trail Blazers conquistando gara 1

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - Gara 1 delle finali ad Ovest è stata più equilibrata dei ventidue punti di margini finali, ma sono bastati dodici minuti di furia sfrenata e di classe conclamata da parte dei Warriors che su questa partita si è scritta la parola "fine". Portland, che non giocava una finale di conference da 19 anni, ha sicuramente compreso cosa significhi arrivare a questo livello e per farsi trovare più pronti in gara 2 dovranno anche essere più in luce sul piano fisico. Due parole sulla Draft Lottery che precede il Draft di giugno: i New Orleans Pelicans avranno la prima scelta, i Memphis Grizzlies la seconda ed i New York Knicks. Mai negli ultimi quindici anni le prime scelte appaiono scontate: Zion Williamson ai Pelicans, Ja Morant ai Grizzlies, ovvero i migliori talenti per un Draft che si presenta stellare.