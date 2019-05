NBA Playoffs 2019, 1 maggio 2019: i Trail Blazers mandano ko i Nuggets

Nella notte degli NBA Playoffs 2019 di mercoledì 1 maggio 2019 si è giocata una partita.

I Portland Trail Blazers vincono sul parquet dei Denver Nuggets per 97-90. Denver prende punti nei primi istanti di partita, Portland va rapidamente al sorpasso e si porta dalla sua parte il parziale, conducendo 28-23, pur dimostrando non poche difficoltà ad esprimersi nel tiro, esattamente come i Nuggets.

Nel secondo quarto i Blazers guadagnano terreno, i Nuggets tentano una blanda reazione, costituita soprattutto da molti tiri dalla distanza, molto imprecisi: in tutto il primo tempo Denver segna 4 tiri da tre su 20, un modesto 20% che non consente di riprendersi la parità, Portland va piuttosto tranquilla al riposo con un confortante 50-35.

Denver non poteva arrendersi così presto tra le mura amiche, così c’è una riscossa ed una discreta ripresa anche nelle percentuali, il problema però persiste, perché Portland ha grande facilità a perforare la difesa e soprattutto ad avere precisione in fase realizzativa. Prima dell’ultima dozzina di minuti, Portland continua a condurre per 78-64.

Finalmente i Nuggets trovano gioco e punti nel quarto periodo, arrivando vicino, ma non abbastanza ai Trail Blazers nel punteggio: si arriva al fallo sistematico per fermare il cronometro, Lillard è bravo ai liber e, dopo uno di questi, esplode il nervosismo dei giocatori dei Nuggets; Kanter si scontra fortuitamente con Murray, provocando un parapiglia che di fatto chiude la gara. Portland pareggia i conti nella serie sull’1-1.

Per i Trail Blazers buona partita di CJ McCollum, che si prende 20 punti, 6 assist e 6 rimbalzi, Enes Kanter accorpa un totale di 15 punti e 9 rimbalzi. Nei Nuggets è sempre Nikola Jokic a marcare il passo della propria squadra, con un borsino da 16 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, Paul Millsap contribuisce in area sia in attacco che in difesa con 14 punti e 11 rimbalzi.