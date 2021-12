Brutta tegola per i Los Angeles Lakers, la nota squadra di basket che milita nel massimo campionato di basket USA, la NBA (Natioanl Basketball Association). Il quattro volte campione NBA e stella della squadra, LeBron James, è risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore. TMZ riferisce che il giocatore è stato sottoposto a tre tamponi molecolari: il primo ha dato esito positivo, il secondo negativo e il terzo positivo.

Tutto è avvenuto prima della partita contro Sacramento. Al momento il giocatore è stato messo in isolamento e per lui è scattato il protocollo di sicurezza messo a punto dalla NBA per questi casi. Il campione ha fatto ritorno a Los Angeles con un jet privato e dovrà rimanere in quarantena per almeno dieci giorni, saltando quindi diverse partite. La presenza di James è molto importante, soprattutto in questo inizio di stagione, in quanto i Lakers devono ancora trovare la loro “quadratura del cerchio”.

Già infortuni per James

James dovrà produrre due test negativi prima di tornare a dispozione della squadra. Dobbiamo precisare, questo per completezza di informazione, che il giocatore gode di ottima salute, in quanto è completamente vaccinato contro il Covid-19. LeBron James sarebbe asintomatico. Il jet con il qiale il giocatore è tornato nella “Città degli Angeli” è stato noleggiato dalla società sportiva.

E intanto, anche senza la presenza di James, i Lakers hanno schiantato i Sacramento Kings guidati da Anthony Davis e Russell Westbrook. Se non risulterà negativo James potrebbe anche saltare l’appuntamento di venerdì prossimo, ovvero il derby con i Los Angeles Clippers, altra franchigia di NBA .

James aveva già saltato 11 delle 22 partite dei Lakers in questa stagione a causa di infortuni alla caviglia e all’addome. Insomma non un inizio positivo di stagione per la stella dei Lakers, che viaggia ad una media di oltre 25,8 punti a partita, questo a conferma dell’importanza che il giocatore riveste all’interno della franchigia. Non ci resta che augurare buona guarigione a LeBron James.