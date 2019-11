NBA, 9 novembre 2019: i Celtics passano sul campo degli Spurs, i Rockets stracciano i Bulls

Nella notte della NBA di sabato 9 novembre 2019 si sono disputate cinque partite.

I Boston Celtics passano sul campo dei San Antonio Spurs per 135-115: sfortuna senza fine Gordon Hayward, che si frattura una mano dopo uno scontro fortuito, proprio in un momento di straordinaria forma. Nonostante tutto, i Celtics dominano la partita, infilandosi bene tra le maglie della difesa degli Spurs. Per Boston Jaylen Brown riassume 30 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, negli Spurs DeMar DeRozan marca 22 punti e 4 assist.

Gli Houston Rockets stracciano in trasferta i Chicago Bulls per 117-94: la resistenza dei Bulls è ottima nel primo tempo, più volte avanti nel punteggio; nella ripresa lo scenario cambia ed i Rockets compiono al meglio il loro dovere, portandosi nei pressi delle prime posizioni ad Ovest. Per Houston ancora in luce un James Harden totale da 42 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Per Chicago Wendell Carter Jr. si prende 13 punti e 16 rimbalzi.

I Dallas Mavericks fanno faville sul parquet dei Memphis Grizzlies per 138-122: tutti all’attacco, poco spazio per la retroguardia e le marcature, scenario che favorisce i maverick in crescita costante nel corso della gara, dove si impadronisce del gioco di nuovo Luka Doncic, con 24 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Per i Grizzlies Jaren Jackson Jr. centra 23 punti e 4 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder superano i Golden State Warriors per 114-108, gara in cui gli azzurro-arancio di Oklahoma City si presentano alla grande a metà partita, per concedere una rimonta ai Warriors, quindi la squadra di casa si scatena ancora e con un quarto periodo impeccabile conquista il punto, con Danilo Gallinari che centra 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, mentre nei Warriors D’Angelo Russell accumula 30 punti, 7 assist e 3 rimbalzi.

I New Orleans Pelicans conquistano la casa dei Charlotte Hornets per 115-110. Il successo dei pellicani viene ottenuto nel finale, prevalendo sui calabroni negli ultimi minuti, con in precedenza l’incertezza del pronostico che la fa da padrona. I Pelicans abbandonano l’ultima posizione solitaria e Brandon Ingram fissa 25 punti, 9 rimbalzi e 4 assist; per gli Hornets, Devonte’ Graham intabella 24 punti, 10 assist e 5 rimbalzi.