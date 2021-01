NBA, 9 gennaio 2021: i Suns regolano i Pacers, i Bucks sconfiggono i Cavaliers

Nella notte della NBA di sabato 9 gennaio 2021 si sono giocati otto incontri.

I Phoenix Suns vincono in casa degli Indiana Pacers per 125-117: il primo tempo è incerto ma ricco di azioni di rilievo e ribaltamenti di fronte, la ripresa trova invece nei Suns un gruppo in grado di giocare veloce e concretamente ed in grado di mettere a segno molti punti, facendo la differenza sugli avversari. Nei Suns, Mikal Bridges completa 34 punti e 3 rimbalzi, per i Pacers, Domantas Sabonis mette con forza 28 punti, 22 rimbalzi e 4 assist.

I Milwaukee Bucks piegano i Cleveland Cavaliers per 100-90: i Cavaliers si vedono troppo poco, pochi istanti di vantaggio in tutto l’incontro, i Bucks sono più solidi e di valore e portano a termine l’incontro con relativa tranquillità e dimostrando anche della resistenza difensiva non sempre mostrata in questa stagione. Per Milwaukee, Khris Middleton acquisisce 27 punti, 6 assist e 5 rimbalzi, per i Cavs, Andre Drummond apporta 26 punti, 24 rimbalzi e 3 assist.

NBA, le altre partite

I Denver Nuggets passano in casa dei Philadelphia 76ers per 115-103: solo otto giocatori a disposizione per i 76ers e senza un titolare in campo, i Nuggets ne approfittano e, nonostante tutto, per un tempo i padroni di casa resistono, cedendo solamente durante il secondo tempo, Denver così si porta a quattro vittorie e cinque sconfitte, con Nikola Jokic che marca 15 punti, 12 assist e 9 rimbalzi; per Philadelphia, Tyrese Maxey esibisce una grande prova da 39 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

I Dallas Mavericks superano gli Orlando Magic per 112-98: i Mavericks conducono per la maggior parte dell’incontro, i Magic sono avanti solo per poco nel primo e nel terzo quarto; gli ospiti faticano e Dallas affonda punti decisivi con precisione. Per i Mavs, Tim Hardaway Jr. compone 36 punti e 5 rimbalzi, nei Magic, Nikola Vucevic accumula 30 punti e 15 rimbalzi.

I Charlotte Hornets battono gli Atlanta Hawks per 113-105 tra due forze che si giocano minuto dopo minuto la posta in palio, Atlanta è migliore nel primo tempo, Charlotte dopo l’intervallo è più concreta e si prende il punto anche con la tripla doppia determinante di LaMelo Ball, capace di segnare 22 punti, 12 rimbalzi e 11 assist; per gli Hawks, De’Andre Hunter timbra 20 punti e 8 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers distruggono in trasferta i Sacramento Kings per 125-99 in un monologo che non lascia sconti ai Kings, che soffrono soprattutto le ripartenze dei Blazers, che difendono pure concretamente e meritano il largo successo. Per Portland, CJ McCollum affonda 37 punti, 3 assist e 3 rimbalzi, per i Kings, Marvin Bagley III infila 15 punti e 8 rimbalzi.

I San Antonio Spurs mandano ko fuori casa i Minnesota Timberwolves per 125-122 al supplementare, tra cambi di vantaggio continui ed emozioni che si susseguono a ripetizione; a conclusione di questo incontro molto spettacolare vincono i più forti, gli Spurs che danno luce a DeMar DeRozan con 38 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, nei Timberwolves, Karl-Anthony Towns ritorna con 25 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.

I Miami Heat vincono in casa dei Washington Wizards per 128-124 gestendo senza forzare nel primo tempo ed accelerando nel secondo, ma Washington ci crede fino alla fine e sfiora la rimonta prima della sirena conclusiva. Per gli Heat, Jimmy Butler è efficace con 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, negli Wizards, Deni Avdija espone 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.