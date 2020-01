NBA, 9 gennaio 2020: i 76ers stendono i Celtics, i Thunder folgorano i Rockets

Nella notte della NBA di giovedì 9 gennaio 2020 si sono giocate quattro gare.

I Philadelphia 76ers sconfiggono i Boston Celtics per 109-98. Primi minuti di studio, quindi Boston avanza fino a raggiungere i 15 punti di scarto a metà del secondo periodo. La risposta di Philadelphia è pronta ed immediata, nel terzo e nel quarto periodo si combatte molto alla pari, con il mini-allungo dei bianco-blu-rossi negli ultimi istanti della sfida.

Philadelphia riprende il cammino vincente e prova ad avvicinare i Celtics, il quinto posto dei Sixers può tramutarsi presto in una terza posizione con tre vittorie circa; Josh Richardson spara 29 punti, 7 assist e 3 rimbalzi, Ben Simmons acquisisce 19 punti, 9 rimbalzi e 3 assist; per i celtici Kemba Walker timbra 26 punti e 3 assist, dalla panchina Marcus Smart segna 24 punti.

Gli Oklahoma City Thunder folgorano gli Houston Rockets per 113-92: la serata del ritorno da avversario di Russell Westbrook ad Oklahoma City è tutta una standing ovation per il numero zero dei rossi, la gara vede invece un monologo dei Thunder, capaci di bloccare Harden e di destreggiarsi tra le maglie larghe della retroguardia dei Rockets. Per i Thunder Danilo Gallinari acchiappa 23 punti, 11 rimbalzi e 4 assist, per i Rockets Russell Westbrook si impone con 34 punti e 5 assist.

I Minnesota Timberwolves bloccano i Portland Trail Blazers per 116-102 giocandosi le chances di vittoria ai limiti della zona playoff nel primo quarto per giungere verso fine gara addirittura ad un massimo di 27 punti di differenza con i pionieri, tornati riluttanti come nell’inizio della stagione. Per i lupi invernali Andrew Wiggins sfoggia 23 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, nei Trail Blazers Damian Lillard intabella 20 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

I Cleveland Cavaliers vincono fuori casa al supplementare sul parquet dei Detroit Pistons per 115-112. I Pistons conducono con ampio margine per tre quarti di gara, arrivano stanchi nel quarto periodo ed i Cavs si portano in parità, Rose manca di poco la conclusione della vittoria per Detroit e, nel supplementare, dopo un iniziale vantaggio dei Pistons, sono i cavalieri a prevalere. Per Cleveland Tristan Thompson fa piazza pulita con 35 punti, 14 rimbalzi e 3 assist, per Detroit Andre Drummond non basta con 28 punti e 23 rimbalzi.